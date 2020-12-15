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Masumlar Apartmanı dizisi Esat karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Uğur Uzunel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Masumlar Apartmanı dizisi Esat karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Uğur Uzunel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 15 Aralık 2020 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Masumlar Apartmanı dizisi Esat karakterini canlandıran oyuncu kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 19:42
Masumlar Apartmanı dizisi Esat karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Uğur Uzunel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarının her bölümü beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla reyting rekorları kırıyor. Dizide Birkan Sokullu’nun canlandırdığı Han karakterinin yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda Gülben’in platonik olarak aşık olduğu Esat karakteri dizinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Masumlar Apartmanı Esat kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini Uğur Uzunel canlandırmaktadır. 10 Kasım 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı Bölümü mezunudur. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgi duyan Uzunel, birçok dizi ve filmde rol almıştır. Başarılı oyuncu 2012 yılında Ağır Roman Yeni Dünya, 2014’da Şeref Meselesi, 2016’da Aşk ve Mavi, 2019’da Halka, 2019’da Afili Aşk yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 15.12.2020 19:42
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Uğur UzunelEsatMasumlar Apartmanı
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