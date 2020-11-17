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Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Gerçek adı ne? Ceren Yüksekkaya oynadığı diziler

Kasım 17 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Gerçek adı ne? Ceren Yüksekkaya oynadığı diziler ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Gerçek adı ne? Ceren Yüksekkaya oynadığı diziler konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 17 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

17 Kasım 2020 Salı 19:21
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Gerçek adı ne? Ceren Yüksekkaya oynadığı diziler
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Oyuncumuzun asıl ismi Ceren Yüksekkaya’dır, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Masumlar Apartmanı dizisinde Ela karakterine hayat vermektedir. Pera Güzel Sanatlar Tiyatrosu Konservatuarı'nı bitirdi. Çok sayıda televizyon dizisi, film ve tiyatro oyununda rol aldı. Aynı zamanda oyuncu, senarist ve yönetmendir. Birçok oyun yönetti ve ayrıca oyunlar yazdı.

Kariyerine 2016 senesinde Sessiz Yalanlar dizisinde hayat verdiği Hale karakteri ile başlayan oyuncumuz, 2018 yılında ise Savaşçı filminde yer almıştır. Aynı yıl Güven dizisinde Fidan karakterini canlandıran Ceren Yüksekkaya, Masum Apartmanları dizisinde Ela karakteriyle ekrana gelen oyuncu oldu.

Ceren Yüksekkaya’nın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2016 – Sessiz Yalanlar (Hale)

2018 – Savaşçı


2018 – Güven (Fidan)

2020 – Masumlar Apartmanı (Ela)

Masumlar Apartmanı dizisinden Ela karakterine hayat veren oyuncumuz Ceren Yüksekkaya hakkında aktaracağımız bilgilerin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Han'ın ablası ve İnci’nin dedesi, Han ile İnci arasındaki ilişkiyi engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Her ikisi de bu engellerin nasıl aşılacağı konusunda birlikte çalışacak. Masumlar Apartmanı Gülben ise artık bir ilişki yaşamak istiyor Ablası ise, altına işeyen biriyle kimin arkadaş olacağını söyleyerek gururuyla oynar.

Gülben çişli çarşafların bulunduğu dairenin kapısının açık bir şekilde durduğunu ve o taraftan pis kokular geldiğini hissedince o tarafa doğru gider. Gülben'in içeride ağladığını duyan İnci'nin kardeşi Ege’yle Gülben’in arasında nasıl bir etkileşimin yaşanacağı ise merak edilmekte.



Son Güncelleme: 17.11.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
ElaMasumlar Apartmanı
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