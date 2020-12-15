İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün?...
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek...

Masumlar Apartmanı dizisi Ela karakteri kimdir? Ceren Yüksekkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Masumlar Apartmanı dizisi Ela karakteri kimdir? Ceren Yüksekkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 15-12-2020 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 19:21
Masumlar Apartmanı dizisi Ela karakteri kimdir? Ceren Yüksekkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Oyuncumuzun asıl ismi Ceren Yüksekkaya’dır, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Masumlar Apartmanı dizisinde Ela karakterine hayat vermektedir. Pera Güzel Sanatlar Tiyatrosu Konservatuarı'nı bitirdi. Çok sayıda televizyon dizisi, film ve tiyatro oyununda rol aldı. Aynı zamanda oyuncu, senarist ve yönetmendir. Birçok oyun yönetti ve ayrıca oyunlar yazdı.

Kariyerine 2016 senesinde Sessiz Yalanlar dizisinde hayat verdiği Hale karakteri ile başlayan oyuncumuz, 2018 yılında ise Savaşçı filminde yer almıştır. Aynı yıl Güven dizisinde Fidan karakterini canlandıran Ceren Yüksekkaya, Masum Apartmanları dizisinde Ela karakteriyle ekrana gelen oyuncu oldu.

Ceren Yüksekkaya’nın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2016 – Sessiz Yalanlar (Hale)

2018 – Savaşçı

2018 – Güven (Fidan)

2020 – Masumlar Apartmanı (Ela)

Masumlar Apartmanı dizisinden Ela karakterine hayat veren oyuncumuz Ceren Yüksekkaya hakkında aktaracağımız bilgilerin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Han'ın ablası ve İnci’nin dedesi, Han ile İnci arasındaki ilişkiyi engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Her ikisi de bu engellerin nasıl aşılacağı konusunda birlikte çalışacak. Masumlar Apartmanı Gülben ise artık bir ilişki yaşamak istiyor Ablası ise, altına işeyen biriyle kimin arkadaş olacağını söyleyerek gururuyla oynar.

Gülben çişli çarşafların bulunduğu dairenin kapısının açık bir şekilde durduğunu ve o taraftan pis kokular geldiğini hissedince o tarafa doğru gider. Gülben'in içeride ağladığını duyan İnci'nin kardeşi Ege’yle Gülben’in arasında nasıl bir etkileşimin yaşanacağı ise merak edilmekte.



Son Güncelleme: 15.12.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ElaMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Ela karakteri kimdir? Ceren Yüksekkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hekimoğlu Aysel Hemşire karakterini kim canlandırıyor? Dilan Serinyel biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
15 Aralık 2020 Salı Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Masumlar Apartmanı dizisinin Cüneyt'i Barış Bağcı'nın hayat hikayesi!
İyi Günde Kötü Günde İyi Günde Kötü Günde neden final kararı aldı? İyi Günde Kötü Günde final nedeni ve tarihi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden nerelidir?
Masumlar Apartmanı Neriman kimdir? Gizem Katmer biyografisi
Baraj Fulya karakterini kim canlandırıyor? İrem Tuncer kimdir?
Tazminat hesaplaması nasıl olur? 2020 Tazminat hesaplama yöntemi
Turkcell sarı günler fırsat ürünler hangileri hangi ürünlerde indirim var, nasıl yararlanılır, şartlar neler? Turkcell sarı günler fırsatlarında büyük indirimler
Ssite aidatlarında indirim yapılacak mı? Sosyal ve ortak alanların faaliyetleri durduruldu
Öğretmen dizisi izlenildi mi, dizi beğenildi mi? Öğretmen dizisi reytingleri ne, ne kadar izlendi?
Halka yeni sezonda devam kararı aldı! Bölümler artık daha kısa olacak, Hande Erçel'le devam!
Kalk Gidelim dizisi kaçıncı bölümde final olacak, neden bitiyor?
Halk Eğitim devam eden ve ertelenen kurslar ne zaman açılacak? Yarım kalan kurslar ve sertifikalar nasıl alınacak?
e-Nabız covid-19 test sonucu sorgulama
Kasım 2020'de Türkiye genelinde kaç konut satıldı? En çok konut satılan iller hangileri?
Memurlar farklı işlerde çalışabilirler mi?
2021 yılı burç yorumları – 12 Burç 2021 yıllık burç yorumları
2020-2021 öğretim senesinde e-devlet üzerinden nasıl KYK burs başvurusu yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.