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Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Özden nereli, yaşı kaç?

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Özden nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 13 Nisan 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 19:11
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Özden nereli, yaşı kaç?
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TRT 1 ekranları ile seyircisi ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisinden İnci’ nin küçük kardeşi olan Ege’ ye hayat veren oyuncunun ismi Emir Özden’ dir. Oyuncu 1996 yılında Ekim ayının 21’ inde dünyaya gözlerini açmıştır. Kadir Has Üniversitesinde aktörlük üzerine eğitim almıştır. Oyuncunun canlandırmakta olduğu Ege karakteri ise laf dinlemez, itaat etmez ve mesuliyet kabul etmez. Emir Özden canlandırdığı Ege karakteri ile ekranlara gelmeden önce ilk oyunculuk deneyimini; Patrona Halil İsyanının öncesini anlatan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam(2012) adlı dizi ile yapmıştır daha sonrasında oyuncu bir çok yapımda bulunmuştur, bu yapımlar ise: Boşanma ve aileleri konu alan Böyle Bitmesin(2013), gençlik dizisi Not Defteri(2014), izleyiciler tarafından çokça beğenilen Poyraz Karayel(2015) ve zorluklar ile mücadele eden bir aileyi konu alan Kanatsız Kuşlar(2017) adlı yapımlardır.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 13.04.2021 19:11
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