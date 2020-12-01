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Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden yer aldığı dizi ve film yapımları

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden yer aldığı dizi ve film yapımları haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 1 Aralık 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 19:11
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden yer aldığı dizi ve film yapımları
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TRT 1 ekranları ile seyircisi ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisinden İnci’ nin küçük kardeşi olan Ege’ ye hayat veren oyuncunun ismi Emir Özden’ dir. Oyuncu 1996 yılında Ekim ayının 21’ inde dünyaya gözlerini açmıştır. Kadir Has Üniversitesinde aktörlük üzerine eğitim almıştır. Oyuncunun canlandırmakta olduğu Ege karakteri ise laf dinlemez, itaat etmez ve mesuliyet kabul etmez. Emir Özden canlandırdığı Ege karakteri ile ekranlara gelmeden önce ilk oyunculuk deneyimini; Patrona Halil İsyanının öncesini anlatan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam(2012) adlı dizi ile yapmıştır daha sonrasında oyuncu bir çok yapımda bulunmuştur, bu yapımlar ise: Boşanma ve aileleri konu alan Böyle Bitmesin(2013), gençlik dizisi Not Defteri(2014), izleyiciler tarafından çokça beğenilen Poyraz Karayel(2015) ve zorluklar ile mücadele eden bir aileyi konu alan Kanatsız Kuşlar(2017) adlı yapımlardır.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 19:11
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