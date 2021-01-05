İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden kimdir, nereli yaşı kaç?

Merak uyandıran Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden kimdir, nereli yaşı kaç? haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 5 Ocak 2021 Salı günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 19:11
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

TRT 1 ekranları ile seyircisi ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisinden İnci’ nin küçük kardeşi olan Ege’ ye hayat veren oyuncunun ismi Emir Özden’ dir. Oyuncu 1996 yılında Ekim ayının 21’ inde dünyaya gözlerini açmıştır. Kadir Has Üniversitesinde aktörlük üzerine eğitim almıştır. Oyuncunun canlandırmakta olduğu Ege karakteri ise laf dinlemez, itaat etmez ve mesuliyet kabul etmez. Emir Özden canlandırdığı Ege karakteri ile ekranlara gelmeden önce ilk oyunculuk deneyimini; Patrona Halil İsyanının öncesini anlatan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam(2012) adlı dizi ile yapmıştır daha sonrasında oyuncu bir çok yapımda bulunmuştur, bu yapımlar ise: Boşanma ve aileleri konu alan Böyle Bitmesin(2013), gençlik dizisi Not Defteri(2014), izleyiciler tarafından çokça beğenilen Poyraz Karayel(2015) ve zorluklar ile mücadele eden bir aileyi konu alan Kanatsız Kuşlar(2017) adlı yapımlardır.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 19:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emir özden YaşEmir özden Yaş|Emir özden DizileriEmir özden KimdirEmir özdenMasumlar Apartmanı Oyuncular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef şampiyonu belli oldu!
MasterChef şampiyonu belli oldu!
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden kimdir, nereli yaşı kaç?
5 Ocak 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Kanal 7'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 5 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
5 Ocak 2021 Salı Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Gizem Katmer kimdir? Neriman karakteri kimdir?
Baraj Fulya kimdir? İrem Tuncer kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Eminevim için ihtiyaç kredisi alınır mı? Ocak 2021 Eminevim sistemi ile ev sahibi nasıl olunur?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne demektir? Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı, tabiri nedir?
Süt parası ve emzirme ödeneği başvurusu nasıl yapılır, başvuru nereye yapılır? 2021
Exxen Garaj programın formatı ve sunucusu
TOKİ Kilis Merkez Tahtalı kura çekilişi sonuçları belli oldu!
Fox Tv Sen Kapımı Çal dizisinin başrol oyuncuları kimler olacak? Hande Erçel ve Kerem Bursin iddiaları güçlü!
Konut kredisi alabilmek için bankaların istediği belgeler!
Alev Alev dizisinde geçen Yedikule Mahallesi nerede? Alev Alev dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
Toki'den İstanbul'a yeni sosyal konut projeleri
2020 Black Cuma Efsane Cuma ne zaman başlıyor? Kasım 2020 alışveriş için büyük indirim tarihleri
Kaymakamlık maaşı ne kadardır? 2021 Kaymakamlık maaşı miktarı
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Defne ile Son Gece dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2021
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? Kumtel yağlı radyatör inceleme ve kullanıcı yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.