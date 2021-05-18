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Masumlar Apartmanı dizisi Ege karakterini kim canlandırıyor? Emir Özden biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Masumlar Apartmanı dizisi Ege karakterini kim canlandırıyor? Emir Özden biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 18 Mayıs 2021 Salı tarihli yazımızda Masumlar Apartmanı dizisi Ege karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

18 Mayıs 2021 Salı 19:11
Masumlar Apartmanı dizisi Ege karakterini kim canlandırıyor? Emir Özden biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranları ile seyircisi ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisinden İnci’ nin küçük kardeşi olan Ege’ ye hayat veren oyuncunun ismi Emir Özden’ dir. Oyuncu 1996 yılında Ekim ayının 21’ inde dünyaya gözlerini açmıştır. Kadir Has Üniversitesinde aktörlük üzerine eğitim almıştır. Oyuncunun canlandırmakta olduğu Ege karakteri ise laf dinlemez, itaat etmez ve mesuliyet kabul etmez. Emir Özden canlandırdığı Ege karakteri ile ekranlara gelmeden önce ilk oyunculuk deneyimini; Patrona Halil İsyanının öncesini anlatan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam(2012) adlı dizi ile yapmıştır daha sonrasında oyuncu bir çok yapımda bulunmuştur, bu yapımlar ise: Boşanma ve aileleri konu alan Böyle Bitmesin(2013), gençlik dizisi Not Defteri(2014), izleyiciler tarafından çokça beğenilen Poyraz Karayel(2015) ve zorluklar ile mücadele eden bir aileyi konu alan Kanatsız Kuşlar(2017) adlı yapımlardır.

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 19:11
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