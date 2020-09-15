İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
Son Dakika
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi...
Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
Son Dakika
Angela Merkel siyaset hayatına veda...

Masumlar Apartmanı dizisi Cüneyt kimdir? Barış Bağcı'nın hayatı!

Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterini Barış Bağcı hayat verecektir. Başarılı oyuncunun rolü nasıl bir karakter olacaktır? Barış Bağcının daha önce rol aldığı dizi ve filmler nelerdir? Başarılı oyuncunun hakkında merak edilenler.

15 Eylül 2020 Salı 19:00
Masumlar Apartmanı dizisi Cüneyt kimdir? Barış Bağcı'nın hayatı!
Takip Et:

Masumlar Apartmanı Dizisinde Cüneyt Kimdir?

Masumlar Dizisinde rol alan Cüneyt karakterinin gerçek hayattaki adı Barış Bağcı’dır. 27 Mayıs 1975 doğumlu olan başarılı aktör Karaman’da doğmuştur. Konya Selçuk Üniversitesinde Konservatuar ve Tiyatro Bölümü mezunudur. Trabzon Devlet Tiyatrosuyla oyunculuğa başlayan oyuncumuz sonrasında İstanbul Devlet Tiyatrosunda yer almıştır. Ekranlardaysa 2009 yılında Nefes Vatan Sağolsun filmiyle boy göstermiştir. Geçen yıllardaysa TRT1’de gösterilen Diriliş Ertuğrul dizisinde Baycu Noyan karakterinde rol almıştır.

Masumlar Apartmanı Cüneyt Karakteri Nasıl Birisidir?

Masumlar apartmanı dizisi hakkında henüz bir bilgi bilinmiyor. Rol alan baş karakterler hariç Dizinin bünyesinde bulunan karakterler için henüz netlik kazanmadığını söyleyebiliriz.

Barış Bağcının Rol Aldığı Diziler

2015-2016   Diriliş Ertuğrul–Baycu Noyan

2015   Kara Kutu – Kâtip

2011-2012   Küçük Hanımefendi – Ömer


2009-2010   Yaprak Dökümü–Ali Sarper

2006-2007   Kırık Kanatlar–Halim

2005   Gümüş–Emir

Barış Bağcının Oynadığı Film

2006   Pars: Kiraz Operasyonu

2009   Nefes: Vatan Sağolsun–Üsteğmen – Barış

2010   Kaybedenler Kulübü–Devrim

2011   Pazarları Hiç Sevmem–Ali

Barış Bağcının Sosyal Medya Hesapları

Başarılı oyuncunun instagram hesabında 32 paylaşım ve takipçi sayısının 65.000 dolaylarında olduğunu söyleyebiliriz. Takipçi sayısı günden güne artmaktadır.

Barış Bağcı Sevgilisi Var mı?

Geçmiş dönemlerde başarılı oyuncunun adı Fahriye Evcen ile duyulmuştu. Magazin önünde bile aşkını saklamamış olan oyuncular bir süre sonra ayrılmışlardı. Oyuncumuzun bu dönemlerde birisiyle birlikte olup olmadığı hakkında ise kesin bir bilgi  bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 15.09.2020 19:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Barış BağcıMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimsesizler dizisinin Betül öğretmeni Damla Cercisoğlu kimdir?
Kimsesizler dizisinin Betül öğretmeni Damla Cercisoğlu kimdir?
Kefaret dizisinin başrolleri belli oldu
Kefaret dizisinin başrolleri belli oldu
Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat Kefaret dizisi ile ekranlara dönüyor!
Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat Kefaret dizisi ile ekranlara dönüyor!
Kefaret dizisi Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ı başrolde bir araya getirecek
Kefaret dizisi Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ı başrolde bir araya getirecek
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz bir isim dahil oldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz bir isim dahil oldu
Eşkıya filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eşkıya filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Cüneyt kimdir? Barış Bağcı'nın hayatı!
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2020
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2020 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 İstanbul Grand Prix bilet satışları 15 Eylül'de başlıyor
Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları - Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve diğer bankalar
Yasak Elma 76. bölümde ne oldu? 77. bölüm fragmanı!
Sefirin Kızı 19. bölümde ne oldu? Dizinin 20. bölüm fragmanı
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2020
Hırdavat malzemeleri bayilik veren firmalar
Zalim İstanbul dizisi tekrarları ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor?
2020 grip aşısı ilacı ne zaman gelecek? Grip aşısı fiyatı ne kadardır, kimlere ücretsizdir?
ATM ile havale ve EFT işlemleri nasıl yapılır?
Hızlı ve Öfkeli 8 tv'de ne zaman yayınlanacak? Star tv 9 Aralık Pazartesi akşamı Hızlı ve Öfkeli 8 filmi
Çukur dizisi yeni bölüm için çekimler başlıyor mu? Yeni bölümler ne zaman yayınlanmaya başlayacak?
Alevlerin Ardında dizisi Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş'ın hayatı!
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2020
Malta asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Bim aktüel indirim kataloğu 15 Eylül 2020 Salı ürünleri
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Eylül 2020 Salı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.