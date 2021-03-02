İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ÖSYM, 2020 ALES / 2 sonuçlarını erişime açtı! ALES sonuçları sorgulama sayfası soru ve cevapları..
Son Dakika
ÖSYM, 2020 ALES / 2...
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...

Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil hakkında bilgiler

Gündemde dikkat çeken Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil hakkında bilgiler haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil hakkında bilgiler haberini 02.03.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 20:00
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil hakkında bilgiler
Takip Et:

Masumlar Apartmanı Dizisindeki Memduh Dede Karakteri Kimdir? Atilla Şendil Kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden beri izleyenlerini ekranın başına kilitleyen Masumlar Apartmanı her geçen gün detaylarıyla izleyenlerini merak içine sokuyor. Dizinin izleyicileri dizideki Memduh Dede karakterini kimin canlandırdığını merakla araştırıyorlar.

Dizide torunun da kızı gibi yanlış bir aşka kurban gitmesini istemeyerek onu korumaya çalışan bir dedeye hayat veren oyuncu Atilla Şendil’dir. İzleyiciler Atilla Şendil’in kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları araştırıyor.

Masumlar Apartmanı Memduh Dede Kimdir?

Memduh Dede karakteri, Han’ın aşık olduğu İnci’nin otoriter dedesidir. Yıllar önce kızı Filiz’in yanlış bir evlilik yapmasına engel olsa da bunu başaramamıştır. Kızı Filiz’e her saniye kocasından ayrıl dese de sözünü dinletememiştir. Damadı olan Haluk’un yüzünden kızının öldüğüne inanan Memduh, damadı Haluk’a oldukça öfkelidir. Torunu İnci’yi koruması altına alan Memduh, kızı Filiz’in başına gelenlerin aynısının torunun da başına gelmemesi için oldukça baskıcı bir karakter olarak dizide rol almaktadır.

Atilla Şendil Kimdir?

Herkes Masumlar Apartmanı dizisinde Memduh karakterini canlandıran Atilla Şendil’in kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

Atilla Şendil, 1963 yılında Eskişehir ilinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde almıştır.

Mezun olmasının ardından Trabzon Devlet Tiyatro’sunda görevli olarak çalışmıştır.

1997 yılında kariyerinin ilk adımını Baba Evi dizisiyle atarak, Kurtlar Vadisi, Vicdan, Güllerin Savaşı, Vicdan, Sen de Gitme, OKS Anneleri gibi diziler de rol almıştır.

Bu dizilerin ardından ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fikret karakterini canlandırmıştır.

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı OyuncusuAtilla ŞendilTRT1DiziMasumlar ApartmanıMasumlar Apartmanı Memduh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı Meryem kimdir? Serpi Gül biyografisi
Masumlar Apartmanı Han, geceleri neden çöp karıştırıyor? Han'ın hastalığı ne?
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin'in hayatı!
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil hakkında bilgiler
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız'ın hayatı!
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Gamze kimdir? Gökçe Aydın hakkında bilgiler
Kimlik kaybolunca cezası kaç paradır? Yeni kimlik kaç günde çıkar? 2021
Baraj dizisindeki Nermin karakteri kimdir?
Baraj dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra karakteri kimdir? Esra Ruşan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Biberiye bitkisinin faydaları nelerdir? Biberiye çayı kilo verdirir mi?
WhatsApp 2021 gizlilik sözleşmesini reddedenlerin hesaplarına ne olacak? Hesaplar pasife mi alınacak?
Gazeteye kayıp (zayi) ilanı ve kayıp kimlik ilanı verme işlemleri
Dizilerin bu hafta yeni bölümleri var mı? Çukur Yasak Elma Sefirin Kızı yeni bölümler yayınlanacak mı?
Günlük burç yorumları 28 Şubat 2020 Cuma - Astrolojik yıldız falınızın günlük hayatınız için yorumu
30.000 tl ye alınacak araba marka ve modelleri 2021
Baraj dizisinde Meryem karakterini Kübra Dilara canlandırıyor
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar oynadığı diziler
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2021 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.