İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları...
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama geldi! Önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabiliriz
Son Dakika
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama...

Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Gülben kimdir? Merve Dizdar hakkında bilgiler

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Gülben kimdir? Merve Dizdar hakkında bilgiler haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 1 Aralık 2020 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 19:32
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Gülben kimdir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Takip Et:

Kız kardeşi Safiye'nin eşyayı atmaması ve hijyen sorunu nedeniyle Gülben'in çarşafları apartman dairesindeki boş dairelerde çöp poşetlerinde saklıyor. Bu durumda apartmanda koku oluşturduğu için başta aile üyeleriyle birlikte bütün komşuları da rahatsız eder. Gülben'in kardeşi Neriman'ın astımı nedeniyle bazen kız kardeşine kızan Gülben, Safiye'nin dediğini yapmaya devam ediyor. Elinden temizlik bezini düşürmeyen Safiye, Gülben'inde çok temizlik yapmasını ister. Masumlar Apartmanı Gülben bazen ablası Safiye’nin yokluğunda ağabeyine evde olup bitenleri anlatır ama ondan çok korkar. Masumlar Apartmanı Gülben rolünü üstlenen Merve Dizdar'ın detayları aşağıdadır.

Masumlar Apartmanı Merve Dizdar (Gülben Karakteri) 

Masumlar Apart Gülben rolünü oynayan Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 İzmir doğumludur. "Bir Ses Böler Geceyi" filmi ilk rolüdür, kariyerinin ilk adımıydı. Çanakkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümünü bitirdi. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri düzey oyunculuk eğitimini tamamladı ve yüksek lisans derecesi aldı.

Başarılı oyuncu Masumlar Apartmanı Gülben rolüyle TRT ekranlarında seyirciyle buluştu ve tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı. 2011 yılında Bir Ses Böler Geceyi İsimli filminin ardından 2013 yılında Mandıra Filozofu filminde rol almıştır. Oyuncu, 2016 yılında Yok Artık 2 adlı bir filmde rol almış ve 2019 yılında Bir Aşk İki Hayat filminde rol almıştır. 2020'de yayınlanan komedi filmi olan, Eltilerin Savaşında önemli bir rol oynadı.



Son Güncelleme: 01.12.2020 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Merve DizdarGülbenMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Gülben kimdir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve çekim yeri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Leyla Feray kimdir? Gevher Hatun karakteri kimdir?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan doğum tarihi
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yer aldığı dizi ve film yapımları
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen (Tansel Öngel) kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Bahar'ı Pelin Akil'in hayat hikayesi!
Baraj dizisine katılan Kübra Dilara kimdir? Meryem karakteri kimdir?
Kredi kartı borcumu nasıl ertelerim? Bankaya gitmeden telefonla erteleme yapılır mı?
2019 YKS saat kaçta başlayacak ne kadar sürecek ? Adaylar sınavdan en erken ne zaman çıkabilir?
Metin Çoban yeni sezonda olmayacak mı? Furkan Göksel Arka Sokaklar'a veda etti!
EURO 2020 hangi ülkede, hangi şehirlerde düzenlenecek? Avrupa Şampiyonası maçların yapılacağı şehirler
PTT rapor parası ne zaman yatar, nasıl alınır?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Uygar karakteri Kimdir? Alper Saldıran dizideki rolü ve hayatı
Hangi aile hekimliğine bağlıyım? Aile hekimimi nasıl değiştiririm?
BİM aktüel ürünler 4 Aralık indirimli ürünler kataloğu
Pedofili ne için kullanılır, ne demektir?
Ateizm anlamı nedir? Ateist kimlere denir? Ateistlik ile ilgili sorular
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.