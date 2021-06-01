İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Esat kimdir? Uğur Uzunel hakkında bilgiler

Gündemde ilgi odağı haline gelen 1 Haziran 2021 tarihli Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Esat kimdir? Uğur Uzunel hakkında bilgiler haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 01-06-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 19:38
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Esat kimdir? Uğur Uzunel hakkında bilgiler
Takip Et:

TRT 1 kanalında yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi ilk bölümüyle izleyiciden olumlu tepkiler aldı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ isimli kitabındaki gerçek hikayelerden esinlenilerek yazılan dizinin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar yer alıyor.

Dizide yer alan Han’ın okul arkadaşı olan Esat karakteri, hayatına doğru kadının girmesiyle evlenip baba olmak isteyen genç bir erkektir. Daha önce Aşk ve Mavi dizisinde canlandırdığı İsmet karakteriyle hafızalarda yer edinen Uğur Uzunel, Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini canlandırmaktadır.

Uğur Uzunel kimdir?

12 Kasım 1988 tarihinde İzmir’de doğan Uğur Uzunel, Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları bölümü mezunudur. Uzunel, oyunculuk kariyerine 2014 yılında Şeref Meselesi isimli diziyle başlamıştır. Son olarak Afili Aşk dizisinde Erkut karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Esat isimli bir genci canlandırmaktadır.

Uğur Uzunel’in rol aldığı yapımlar

-

Masumlar Apartmanı

- Afili Aşk

- Aşk ve Mavi

-Şeref Meselesi

-Ağır Roman

 

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 19:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRT1Uğur UzunelMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit kimdir?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit kimdir?
Seyyar dizisi ne zaman başlayacak? Seyyar konusu ve oyuncu kadrosu
Seyyar dizisi ne zaman başlayacak? Seyyar konusu ve oyuncu kadrosu
Oyunun Sonu filmi konusu nedir? Oyunun Sonu filmi oyuncu kadrosu ve fragmanı
Oyunun Sonu filmi konusu nedir? Oyunun Sonu filmi oyuncu kadrosu ve fragmanı
Geniş Aile: Yapıştır filmi konusu ne? Geniş Aile Yapıştır filmi oyuncuları kim? Geniş Aile Yapıştır konusu ve fragmanı
Geniş Aile: Yapıştır filmi konusu ne? Geniş Aile Yapıştır filmi oyuncuları kim? Geniş Aile Yapıştır konusu ve fragmanı
Başlat filmi konusu nedir? Başlat filmi konusu ve oyuncuları kim? Başlat filmi ne zaman çekildi?
Başlat filmi konusu nedir? Başlat filmi konusu ve oyuncuları kim? Başlat filmi ne zaman çekildi?
Kanal 7 Aşk Yakar dizi konusu ve oyuncuları
Kanal 7 Aşk Yakar dizi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Eşkıya dizisinde Doğan Baba neden yok? Ali Sürmeli neden ayrıldı, geri dönecek mi?
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Esat kimdir? Uğur Uzunel hakkında bilgiler
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Erman Soysaldı oynadığı diziler
Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Gülben kimdir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Haziran 2021 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Masumlar Apartmanı izlendi mi? Beğenildi mi? Dizi tutar mı? Masumlar Apartmanı dizisi reytingleri
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizi çekim yerleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kimdir, nereli yaşı kaç?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır?
Kutlu Adalı kimdir? Kutlu Adalı ne zaman, neden öldü?
Maraşlı 20. bölüm fragmanı yayında! Maraşlı 20. yeni bölümde neler olacak?
TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ve dizi oyuncuları
Kanal D Yüzleşme programının sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş'ın hayatı
Başlat filmi konusu nedir? Başlat filmi konusu ve oyuncuları kim? Başlat filmi ne zaman çekildi?
Baraj dizisi Meryem karakterini kim canlandırıyor? Kübra Dilara biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Leyla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Nejat kimdir? Gerçek adı nedir? Erol Ozan Ayhan nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.