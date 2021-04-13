İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya hakkında bilgiler

Türkiye basınında yankı uyandıran Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya hakkında bilgiler hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 13 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Ela kimdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 19:21
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya hakkında bilgiler
Takip Et:

Oyuncumuzun asıl ismi Ceren Yüksekkaya’dır, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Masumlar Apartmanı dizisinde Ela karakterine hayat vermektedir. Pera Güzel Sanatlar Tiyatrosu Konservatuarı'nı bitirdi. Çok sayıda televizyon dizisi, film ve tiyatro oyununda rol aldı. Aynı zamanda oyuncu, senarist ve yönetmendir. Birçok oyun yönetti ve ayrıca oyunlar yazdı.

Kariyerine 2016 senesinde Sessiz Yalanlar dizisinde hayat verdiği Hale karakteri ile başlayan oyuncumuz, 2018 yılında ise Savaşçı filminde yer almıştır. Aynı yıl Güven dizisinde Fidan karakterini canlandıran Ceren Yüksekkaya, Masum Apartmanları dizisinde Ela karakteriyle ekrana gelen oyuncu oldu.

Ceren Yüksekkaya’nın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2016 – Sessiz Yalanlar (Hale)

2018 – Savaşçı

2018 – Güven (Fidan)

2020 – Masumlar Apartmanı (Ela)

Masumlar Apartmanı dizisinden Ela karakterine hayat veren oyuncumuz Ceren Yüksekkaya hakkında aktaracağımız bilgilerin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Han'ın ablası ve İnci’nin dedesi, Han ile İnci arasındaki ilişkiyi engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Her ikisi de bu engellerin nasıl aşılacağı konusunda birlikte çalışacak. Masumlar Apartmanı Gülben ise artık bir ilişki yaşamak istiyor Ablası ise, altına işeyen biriyle kimin arkadaş olacağını söyleyerek gururuyla oynar.

Gülben çişli çarşafların bulunduğu dairenin kapısının açık bir şekilde durduğunu ve o taraftan pis kokular geldiğini hissedince o tarafa doğru gider. Gülben'in içeride ağladığını duyan İnci'nin kardeşi Ege’yle Gülben’in arasında nasıl bir etkileşimin yaşanacağı ise merak edilmekte.



Son Güncelleme: 13.04.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ElaMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar ölüyor mu? Pelin Akil EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar ölüyor mu? Pelin Akil EDHO'dan ayrılacak mı?
Hekimoğlu 45. bölüm izle! Hekimoğlu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hekimoğlu 45. bölüm izle! Hekimoğlu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu, neden başlamadı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, geç mi başlayacak?
Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu, neden başlamadı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, geç mi başlayacak?
TRT Sahur Bereketi Sunucusu Ali Bektaş kimdir?
TRT Sahur Bereketi Sunucusu Ali Bektaş kimdir?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Adalet Birliği filmi konusu ne? Adalet Birliği filmi kaç yılında çekildi, oyuncuları kimler?
Adalet Birliği filmi konusu ne? Adalet Birliği filmi kaç yılında çekildi, oyuncuları kimler?

Popüler Haberler

Baraj dizisi Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız nerelidir?
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı ne? Gökçe Aydın oynadığı diziler
Baraj dizisinde Nermin karakterine Nezaket Erden hayat veriyor
Baraj dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Baraj dizisi final tarihi belli oldu mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar ölüyor mu? Pelin Akil EDHO'dan ayrılacak mı?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esra karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterine Uğur Uzunel hayat veriyor
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel kimdir?
Hekimoğlu dizi oyuncusu Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı hakkında bilgiler
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin'in hayatı!
Green card başvurusu yaş sınırı kaçtır? 2021 Green card başvuru tarihleri
Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakteri kimdir? Genco Özak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Emanet dizisi Bora kimdir? Göksel Kayahan kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan kimdir?
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Barış Bağcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada arı sokması görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? arı sokması görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
WhatsApp anlamı nedir? Whatsapp türkçe anlamı
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramazan ayında okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.