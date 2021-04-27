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Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Ege kimdir? Emir Özden hakkında bilgiler

Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Ege kimdir? Emir Özden hakkında bilgiler haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 27 Nisan 2021 Salı günü basına aktarılmaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Ege kimdir? Emir Özden hakkında bilgiler haberi güncel ayrıntılarını Nisan 27 Salı günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 19:11
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Ege kimdir? Emir Özden hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranları ile seyircisi ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisinden İnci’ nin küçük kardeşi olan Ege’ ye hayat veren oyuncunun ismi Emir Özden’ dir. Oyuncu 1996 yılında Ekim ayının 21’ inde dünyaya gözlerini açmıştır. Kadir Has Üniversitesinde aktörlük üzerine eğitim almıştır. Oyuncunun canlandırmakta olduğu Ege karakteri ise laf dinlemez, itaat etmez ve mesuliyet kabul etmez. Emir Özden canlandırdığı Ege karakteri ile ekranlara gelmeden önce ilk oyunculuk deneyimini; Patrona Halil İsyanının öncesini anlatan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam(2012) adlı dizi ile yapmıştır daha sonrasında oyuncu bir çok yapımda bulunmuştur, bu yapımlar ise: Boşanma ve aileleri konu alan Böyle Bitmesin(2013), gençlik dizisi Not Defteri(2014), izleyiciler tarafından çokça beğenilen Poyraz Karayel(2015) ve zorluklar ile mücadele eden bir aileyi konu alan Kanatsız Kuşlar(2017) adlı yapımlardır.

 

 

 

 

 

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 19:11
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