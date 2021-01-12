İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Gerçek adı ne? Barış Bağcı oynadığı diziler

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Gerçek adı ne? Barış Bağcı oynadığı diziler haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Ocak 12 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 19:15
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Gerçek adı ne? Barış Bağcı oynadığı diziler
Takip Et:

Masumlar Apartmanı Dizisinde Cüneyt Kimdir?

Masumlar Dizisinde rol alan Cüneyt karakterinin gerçek hayattaki adı Barış Bağcı’dır. 27 Mayısıs 1975 doğumlu olan başarılı aktör Karaman’da doğmuştur. Konya Selçuk Üniversitesinde Konservatuar ve Tiyatro Bölümü mezunudur. Trabzon Devlet Tiyatrosuyla oyunculuğa başlayan oyuncumuz sonrasında İstanbul Devlet Tiyatrosunda yer almıştır. Ekranlardaysa 2009 yılında Nefes Vatan Sağolsun filmiyle boy göstermiştir. Geçen yıllardaysa TRT1’de gösterilen Diriliş Ertuğrul dizisinde Baycu Noyan karakterinde rol almıştır.

Masumlar Apartmanı Cüneyt Karakteri Nasıl Birisidir?

Masumlar apartmanı dizisi hakkında henüz bir bilgi bilinmiyor. Rol alan baş karakterler hariç Dizinin bünyesinde bulunan karakterler için henüz netlik kazanmadığını söyleyebiliriz.

Barış Bağcının Rol Aldığı Diziler

2015-2016   Diriliş Ertuğrul–Baycu Noyan

2015   Kara Kutu – Kâtip

2011-2012   Küçük Hanımefendi – Ömer

2009-2010   Yaprak Dökümü–Ali Sarper

2006-2007   Kırık Kanatlar–Halim

2005   Gümüş–Emir

Barış Bağcının Oynadığı Film

2006   Pars: Kiraz Operasyonu

2009   Nefes: Vatan Sağolsun–Üsteğmen – Barış

2010   Kaybedenler Kulübü–Devrim

2011   Pazarları Hiç Sevmem–Ali

Barış Bağcının Sosyal Medya Hesapları

Başarılı oyuncunun instagram hesabında 32 paylaşım ve takipçi sayısının 65.000 dolaylarında olduğunu söyleyebiliriz. Takipçi sayısı günden güne artmaktadır.

Barış Bağcı Sevgilisi Var mı?

Geçmiş dönemlerde başarılı oyuncunun adı Fahriye Evcen ile duyulmuştu. Magazin önünde bile aşkını saklamamış olan oyuncular bir süre sonra ayrılmışlardı. Oyuncumuzun bu dönemlerde birisiyle birlikte olup olmadığı hakkında ise kesin bir bilgi  bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 12.01.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıBarış Bağcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu yaşı ve oynadığı diziler
2021 Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü tarihçesi
2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? 2021 TOKİ konut başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
Askerlik muafiyeti ve çürük raporu verilen hastalıklar listesi 2021
Edirne askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
4/D TİS görüşmeleri ne zaman yapılacak?
2021 fitre bedeli ne kadar olacak?
Asker ve polisler nöbette namaz kılabilir mi?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Denizli askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Öğretmenler günü için en güzel ve anlamlı öğretmenler günü hediye önerileri
e-Duruşma sistemi nedir, nasıl işliyor? e-Duruşmaya nasıl katılabilirim?
iPhone Karanlık Mod Nasıl Açılır?
TESA Vakfı bursu için başvuru şartları nelerdir? TESA Vakfı burs başvurusu
2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Fizik konuları ve soru dağılımları
Hekimoğlu Aysel Hemşire karakteri kimdir? Dilan Serinyel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman’ı kim canlandırıyor? Gizem Katmer'in biyografisi
Sex and the City ne zaman yayınlanacak? Sex and the City yeni dizi kadrosunda kimler olacak, dizi ismi ne olacak?
Masumlar Apartmanı dizisi Ege karakterini kim canlandırıyor? Emir Özden kimdir?
2021 MSÜ Askeri öğrenci adayları boy ve ağırlık sınırları tablosu
Kar ne zaman yağacak? 2021 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.