Masumlar Apartmanı Cüneyt karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Barış Bağcı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Masumlar Apartmanı Dizisinde Cüneyt Kimdir?
Masumlar Dizisinde rol alan Cüneyt karakterinin gerçek hayattaki adı Barış Bağcı’dır. 27 Mayıs 1975 doğumlu olan başarılı aktör Karaman’da doğmuştur. Konya Selçuk Üniversitesinde Konservatuar ve Tiyatro Bölümü mezunudur. Trabzon Devlet Tiyatrosuyla oyunculuğa başlayan oyuncumuz sonrasında İstanbul Devlet Tiyatrosunda yer almıştır. Ekranlardaysa 2009 yılında Nefes Vatan Sağolsun filmiyle boy göstermiştir. Geçen yıllardaysa TRT1’de gösterilen Diriliş Ertuğrul dizisinde Baycu Noyan karakterinde rol almıştır.
Masumlar Apartmanı Cüneyt Karakteri Nasıl Birisidir?
Masumlar apartmanı dizisi hakkında henüz bir bilgi bilinmiyor. Rol alan baş karakterler hariç Dizinin bünyesinde bulunan karakterler için henüz netlik kazanmadığını söyleyebiliriz.
Barış Bağcının Rol Aldığı Diziler
2015-2016 Diriliş Ertuğrul–Baycu Noyan
2015 Kara Kutu – Kâtip
2011-2012 Küçük Hanımefendi – Ömer
2006-2007 Kırık Kanatlar–Halim
2005 Gümüş–Emir
Barış Bağcının Oynadığı Film
2006 Pars: Kiraz Operasyonu
2009 Nefes: Vatan Sağolsun–Üsteğmen – Barış
2010 Kaybedenler Kulübü–Devrim
2011 Pazarları Hiç Sevmem–Ali
Barış Bağcının Sosyal Medya Hesapları
Başarılı oyuncunun instagram hesabında 32 paylaşım ve takipçi sayısının 65.000 dolaylarında olduğunu söyleyebiliriz. Takipçi sayısı günden güne artmaktadır.
Barış Bağcı Sevgilisi Var mı?
Geçmiş dönemlerde başarılı oyuncunun adı Fahriye Evcen ile duyulmuştu. Magazin önünde bile aşkını saklamamış olan oyuncular bir süre sonra ayrılmışlardı. Oyuncumuzun bu dönemlerde birisiyle birlikte olup olmadığı hakkında ise kesin bir bilgi bulunmamaktadır.