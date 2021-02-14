Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir?

Masumlar Apartmanı Han'ın eski nişanlısı Ceylan merak konusu oldu. Ceylan diziye dahil olacak mı? İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın eski nişanlısının ismi geçmeye başladı. Han'ın eski nişanlısının Ceylan'ın neden gittiğine dair düşücelerden biri de Safiye'den dolayı olduğuydu. Han ablasından dolayı ayrıldıkları düşüncesine kapılmıştı. Ablasına Ceylan'ın yurtdışına gideceği nedeniyle ayrıldıklarından bahsetse de ablası sebebiyle böyle demek zorunda kalmıştı.

Masumlar Apartmaı Han'ın eski nişanlısı geri gelecek mi?

Ceylan'ın ayrılık nedenini Safiye söyledi. Han'a Ceylan'a "Seni aldattı, gitmezsen Han'a söylerim" dediğini söyledi. Han bunu duyunca şok oldu. Bunun ardından İnci'nin uzaklaşmasına üzülen Han hala eski nişanlısının ihanetini düşünüyordu. Daha sonra bir mankenin camını kıran Han oradaki mankene Ceylan'ın bilekliğini takarak ona hesap sormaya bşaldı tıpkı karşısındaki Ceylan gibi.

Masumlar Apartmanı'nda Han eski nişanlsının diziye dahil olacağı merak ediliyor. Son bölümlerde oldukça adı geçen Ceylan'ın diziye dahil olacağı merak konusu oldu. Önceki bölümde Esat " Bu sefer Safiye ablan yüzünden İnci de eski nişanlın gibi gitmesin lafından sonra Han durumu kabullenmedi fakat o da ablasının neden olduğunu düşünüüyordu. Bu bölümde de ablası gerçekleri açığa çıkardı ve şok olan Han bu durum karşısında neler yapacak bilmiyoruz. Diziye Ceylan dahil olacak mi henüz bir bilgi yok.

Ceylan Han'ın anılarında geçmiş şeklinde ortaya çıkabilir fakat geleceğe dönük sahnelerde de Ceylan diziye dahil olabilir. Ceylan karakteri için henüz net bir şey belli değil. Ceylan ile ilgili gelişmelerle karşınızda olacağız.