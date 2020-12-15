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Masumlar Apartmanı Buruk tatlısı nedir? TDK Buruk nedir, ne demek?

Masumlar Apartmanı dizisinde geçen Buruk tatlısı nedir? TDK buruk ne anlama gelir? Dizide son günlerde çokça kullanılan buruk anlamı?

15 Aralık 2020 Salı 22:57
Masumlar Apartmanı Buruk tatlısı nedir? TDK Buruk nedir, ne demek?
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TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı Salı günü olan bölümünde buruk kelimesi merak konusu oldu. Dizide rol alan Naci hocanın sevdiği tatlı sorulduğunda buruk kelimesi gündem oldu. İzleyiciler tarafından da merak edilip araştırılmaya başlandı. Buruk nedir? Buruk tatlısı nedir? TDK buruk? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterinin Naci hocaya sürpriz yapmak için mutfakta buldu kendisini. Sadece adı geçen Buruk kelimesi gündem oldu diziden sonra. Masumlar Apartmanı dizisi Buruk ve Buruk Tatlısı aramalarında sonuç ne oldu?

Masumlar Apartmanı buruk tatlısı, buruk nedir?

Esat defterini kapatan Gülben, Naci hocadan etkilendi ve yaşamış olduğu yangın olayından sonra teşekkür etmek için Gülben sürpriz yapmaya karar verdi Naci hocaya. Yiyecek bir şeyler hazırlamak isteyen Gülben’e Neriman oyun oynayarak yardımcı olmak istedi. Sevdiği tatlıyı sorunca sadece ‘Buruk’ cevabını duyabildi. Detay vermeyen Naci hoca diziyi izleyenlere de merak ettirdi. Aslında böyle bir tatlı şimdilik yok. Diziden sonra olur mu merak konusu.

TDK, Buruk kelime anlamı

Diziden sonra ‘Buruk’ kelimesi için TDK arama motorunda da arandı. TDK'ya göre Buruk kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Burulmuş olan, Tadı kekre olan yani meyve anlamında, Uygun olmayan şartlar sonucunda dönerek büyüyen ağacın kestanesi ve alınarak küskünlük gösteren yani gücenmiş darılmış kişi. Olarak karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 15.12.2020 22:57
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Masumlar ApartmanıBurukTdkTatlıBuruk Tatlı
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