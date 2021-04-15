Masumlar Apartmanı bodrumdaki zincirli tutsak kim?

Masumlar Apartmanı dizinin son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Suların durulmadığı evde şimdi de Han’ın bodrum katında birini sakladığı görüldü. Dizinin sevenleri bodrumda zincirle tutulan kişinin kim olduğunu merak ediyor.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın yer aldığı dizide Birkan Sokullu’nun hayat verdiği Han, psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Han’ın bodruma zincirlediği kişinin daha önce sorun yaşadığıkarakteri olabileceği konuşuluyor. Naci karakterini canlandıran oyuncu Tansel Öngel diziden geçtiğimiz günlerde diziden ayrılmış ancak oyuncunun diziye döneceği açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından bodrumdaki kişinin Naci olabileceği iddiası güçlendi.

Kesin bir sonuç olmamakla birlikte bodrumdaki kişinin kim olduğu yayınlanacak olan yeni bölümde ortaya çıkabilir.