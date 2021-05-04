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Masumlar Apartmanı Beyoğlu'nda nerede çekiliyor?

TRT 1'in popüler dizisi Masumlar Apartmanı her hafta Salı akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı gün reyting rekorları kıran dizinin seyirci kitlesi epey fazla. Sosyal medyada da epeyce bahsi geçen dizi her hafta ne olacak sorusuyla izleyenleri merak ettirmeye devam ediyor. İşte Masumlar Apartmanı'na dair bilinmeyen her şey haberimizde!

04 Mayıs 2021 Salı 20:25
Masumlar Apartmanı Beyoğlu'nda nerede çekiliyor?
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TRT 1'in son zamanlar efsane dizisi olan ve en çok tutulan dizi Masumlar Apartmanı heyecanla her hafta Salı akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin usta oyuncuları ve muhteşem senaryosu izleyenleri ekrana kitliyor. Masumlar Apartmanı canlı yayın izle!

Masumlar Apartmanı dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanarak ekrana yansıyor. Çekimleri İstanbul Beyoğlu sokaklarında geçen dizi, hayranları tarafından nerede çekildiği en çok merak edilenler arasına girdi. 

Dizi çekimleri genelde Beyoğlu ve Balat'ta geçiyor. Dizideki ev, Asmalı Mescit Mahallesi Junal Sokak'ta yer alıyor. 

Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizi, herkesi ekrana bağladı. İzleyenler tarafından beğenilen ve olumlu yorumlar içeren dizinin fragmanı anında izlenme rekoru kırmaya devam ediyor. Yeni bölüm fragman izle!




Son Güncelleme: 04.05.2021 20:25
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Masumlar ApartmanıGülseren Budayıcıoğlu
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