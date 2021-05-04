Masumlar Apartmanı Beyoğlu'nda nerede çekiliyor?

TRT 1'in son zamanlar efsane dizisi olan ve en çok tutulan dizi Masumlar Apartmanı heyecanla her hafta Salı akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin usta oyuncuları ve muhteşem senaryosu izleyenleri ekrana kitliyor. Masumlar Apartmanı canlı yayın izle!

Masumlar Apartmanı dizisi'nun kitabından uyarlanarak ekrana yansıyor. Çekimleri İstanbul Beyoğlu sokaklarında geçen dizi, hayranları tarafından nerede çekildiği en çok merak edilenler arasına girdi.

Dizi çekimleri genelde Beyoğlu ve Balat'ta geçiyor. Dizideki ev, Asmalı Mescit Mahallesi Junal Sokak'ta yer alıyor.

Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizi, herkesi ekrana bağladı. İzleyenler tarafından beğenilen ve olumlu yorumlar içeren dizinin fragmanı anında izlenme rekoru kırmaya devam ediyor. Yeni bölüm fragman izle!