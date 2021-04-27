Masumlar Apartmanı Barış kimdir? Gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler

Masumlar apartmanı dizisi Barış kim?
Barış karakterine hayat verecek olan kişi Cem Avnayim’dir. İnci’nin üniversiteden eski bir arkadaşını canlandıracak oyuncu bir süreliğine dizide rol alacak. Dizide şimdide İnci’nin iş arkadaşı rolünde oynayacaktır.
Cem Avnayim kimdir?
20 Haziran 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Marmara Üniversitesi Radyo TV sinema bölümünden mezun olmuştur. Kendisi bir süre sunuculuk yapmıştır. Daha sonrasında kendi hazırladığı aşkı tarz programı ile ekranlara adım atmıştır. Birçok dizilerde rol almıştır.
Son Güncelleme: 27.04.2021 19:41