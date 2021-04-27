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Masumlar Apartmanı Barış kimdir? Gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarına gelen oldukça ilgi ile izlenilen Masumlar Apartmanı dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi büyük bir yankı yaptı. Diziye İnci'nin eski arkadaşı Barış rolünde biri dahil oldu. Barış aslında kimdir? Sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

27 Nisan 2021 Salı 19:41
Masumlar Apartmanı Barış kimdir? Gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler
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Masumlar apartmanı dizisi Barış kim?

TRT 1 ekranlarına salı günleri izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı dizisine 20 Nisan tarihinde yeni bir oyuncu dahil oldu. Başladığı günden bu yana büyük ilgi ile izlenilen dizide gün geçtikçe daha da heyecan uyandırmaya devam etmektedir. Yeni oyuncu dizide İnci’nin üniversiteden arkadaşı Barış karakterine hayat verecektir. 

Barış karakterine hayat verecek olan kişi Cem Avnayim’dir. İnci’nin üniversiteden eski bir arkadaşını canlandıracak oyuncu bir süreliğine dizide rol alacak. Dizide şimdide İnci’nin iş arkadaşı rolünde oynayacaktır. 

Cem Avnayim kimdir?

20 Haziran 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Marmara Üniversitesi Radyo TV sinema bölümünden mezun olmuştur. Kendisi bir süre sunuculuk yapmıştır. Daha sonrasında kendi hazırladığı aşkı tarz programı ile ekranlara adım atmıştır. Birçok dizilerde rol almıştır. 




Son Güncelleme: 27.04.2021 19:41
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Masumlar ApartmanıBarışOyuncuCem AvnayimDizi
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