Masumlar Apartmanı Barış kimdir? Gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler

Masumlar apartmanı dizisi Barış kim?

TRT 1 ekranlarına salı günleri izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı dizisine 20 Nisan tarihinde yeni birdahil oldu. Başladığı günden bu yana büyük ilgi ile izlenilen dizide gün geçtikçe daha da heyecan uyandırmaya devam etmektedir. Yeni oyuncu dizide İnci’nin üniversiteden arkadaşı Barış karakterine hayat verecektir.

Barış karakterine hayat verecek olan kişi Cem Avnayim’dir. İnci’nin üniversiteden eski bir arkadaşını canlandıracak oyuncu bir süreliğine dizide rol alacak. Dizide şimdide İnci’nin iş arkadaşı rolünde oynayacaktır.

Cem Avnayim kimdir?

20 Haziran 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Marmara Üniversitesi Radyo TV sinema bölümünden mezun olmuştur. Kendisi bir süre sunuculuk yapmıştır. Daha sonrasında kendi hazırladığı aşkı tarz programı ile ekranlara adım atmıştır. Birçok dizilerde rol almıştır.

