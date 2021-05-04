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Masumlar Apartmanı Barış karakteri kimdir? Gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumalar Apartmanı'na yeni bir oyuncu dahil oldu. Masumlar Apartmanı dizisinde Barış karakterini canlandıracak olan Cem Avnayim'in kim olduğu merak edildi. Barış karakterini canlandıracak olan Cem Avnayim hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

04 Mayıs 2021 Salı 20:13
Masumlar Apartmanı Barış karakteri kimdir? Gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler
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TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumalar Apartmanı'na yeni bir oyuncu dahil oldu. Masumlar Apartmanı dizisinde Barış karakterini canlandıracak olan Cem Avnayim'in kim olduğu merak edildi. 20 Haziran 1984 tarihinde doğan Cem Avnayim Marmara Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Çağ Çalışkur ve ünlü tiyatro eğitmenlerinden tiyatro dersleri alan Cem Avnayim popüler yarışma programlarında sunuculuk yapmış ve birçok dizi ve filmde rol almıştır. 

Cem Avnayim’in rol aldığı dizi ve filmler

  • Aşk-ı Tarz
  • Kumdan Aşk
  • Arkadaşımın Aşkı
  • HEPSİ1
  • Kardelen
  • Umut Yolcuları
  • Elde Var Hayat
  • Gelmeyen Bahar
  • Herşey Yolunda Merkez
  • Beni Böyle Sev
  • Sevimli Tehlikeli



Son Güncelleme: 04.05.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıBarışCem Avnayim
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