Masumlar Apartmanı Barış karakteri kimdir? Gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler

Cem Avnayim’in rol aldığı dizi ve filmler

Aşk-ı Tarz

Kumdan Aşk

Arkadaşımın Aşkı

HEPSİ1

Kardelen

Umut Yolcuları

Elde Var Hayat

Gelmeyen Bahar

Herşey Yolunda Merkez

Beni Böyle Sev

Sevimli Tehlikeli

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumalar Apartmanı'na yeni bir oyuncu dahil oldu.dizisindekarakterini canlandıracak olan'in kim olduğu merak edildi. 20 Haziran 1984 tarihinde doğan Cem Avnayim Marmara Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Çağ Çalışkur ve ünlü tiyatro eğitmenlerinden tiyatro dersleri alan Cem Avnayim popüler yarışma programlarında sunuculuk yapmış ve birçok dizi ve filmde rol almıştır.