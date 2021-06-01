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Masumlar Apartmanı Barış gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler

Masumlar Apartmanı her hafta Salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır. TRT 1'in sevilen dizisi olan Masumlar Apartmanı, reyting sıralamalarında da üst sıralarda yer almaktadır. Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan Barış karakteri merak edilmektedir. Masumlar Apartmanı Barış kimdir? Bu haberimizde Masumlar Apartmanı dizisinde Barış karakterini canlandıran Cem Avnayim hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Cem Avnayim hakkında bilgiler...

01 Haziran 2021 Salı 11:02
Masumlar Apartmanı Barış gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler
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Salı akşamı TRT 1 ekranlarında ekrana gelen Masumlar  Apartmanı  dizisinde Barış karakterini Cem Avnayim canlandırmaktadır. Dizide Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi yetenekli oyuncularla ekranlara gelmektedir. İnci’yi,  her zaman kıskanmıştır.

Barış, eğlenceli ve arkadaş canlısı bir karakter olan Esra ve İnci'nin yeni patronudur. İnci'nin de lise arkadaşıdır. Esra'yı ilk gördüğü andan itibaren övgü dolu sözler söyledi. Bu Han'ı kızdırdı.

Cem Avnayim

Başarılı oyuncu Cem Avnayim, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Başarılı oyuncu Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu ve Craft Atölye’sinde  oyunculuk dersleri aldı. "Hadi" programına sunuculuk yapan oyuncu, Kia'nın reklamlarında da seslendirme yapmıştır.

Aktris aynı zamanda "Aşkı Tarzı " flört programına da sunuculuk  yapmış ve son olarak unutulmaz TRT 1 ekran dizilerinden biri olan "Beni Böyle Sev" dizisine katılmıştır.

Cem Avnayim’in rol aldığı yapımlar

  • Aliye – 2005
  • Kumdan Aşk – 2006
  • Arkadaşımın Aşkı – 2007
  • Hepsi 1 (Emre) – 2007
  • Kardelen (Cem) – 2008
  • Umut Yolcuları – 2009
  • Elde Var Hayat – 2011
  • Gelmeyen Bahar (Cem) – 2012
  • Her Şey Yolunda Merkez (Serkan) – 2013
  • Beni Böyle Sev – 2014
  • Sevimli Tehlikeli (Cemal) – 2015
  • Masumlar Apartmanı (Barış)- 2021

Son Güncelleme: 01.06.2021 11:02
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