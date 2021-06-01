Masumlar Apartmanı Barış gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler

Salı akşamı TRT 1 ekranlarında ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde Barış karakterini Cem Avnayim canlandırmaktadır. Dizide Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi yetenekli oyuncularla ekranlara gelmektedir. İnci’yi, her zaman kıskanmıştır.
Barış, eğlenceli ve arkadaş canlısı bir karakter olan Esra ve İnci'nin yeni patronudur. İnci'nin de lise arkadaşıdır. Esra'yı ilk gördüğü andan itibaren övgü dolu sözler söyledi. Bu Han'ı kızdırdı.
Cem Avnayim
Aktris aynı zamanda "Aşkı Tarzı " flört programına da sunuculuk yapmış ve son olarak unutulmaz TRT 1 ekran dizilerinden biri olan "Beni Böyle Sev" dizisine katılmıştır.
Cem Avnayim’in rol aldığı yapımlar
- Aliye – 2005
- Kumdan Aşk – 2006
- Arkadaşımın Aşkı – 2007
- Hepsi 1 (Emre) – 2007
- Kardelen (Cem) – 2008
- Umut Yolcuları – 2009
- Elde Var Hayat – 2011
- Gelmeyen Bahar (Cem) – 2012
- Her Şey Yolunda Merkez (Serkan) – 2013
- Beni Böyle Sev – 2014
- Sevimli Tehlikeli (Cemal) – 2015
- Masumlar Apartmanı (Barış)- 2021
Son Güncelleme: 01.06.2021 11:02