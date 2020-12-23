Masumlar Apartmanı Ayrılık şiiri kime ait?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 14. bölümünde yer alan ayrılık şiiri merak edilmeye başlandı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda okunan Ayrılık şiiri araştırılmaya devam ediyor.

Masumlar Apartmanı Ayrılık şiiri!

Ayrılık ne biliyor musun?

Ne araya yolların girmesi

Ne kapanan kapılar

Ne yıldız kayması gecede, ne güz

Ne ceplerde tren tarifesi

Ne de tuna katarı gökte

İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık!

İpi kopmuş boncuklar gibi yollara döktüğü gözlerini

Birer damla düş kırıklığı olarak toplaması içine

Ardında dünyalar ışıyan camlar dururken

Duvarlara dalıp dalıp gitmesi

Türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık

Ödünç sesle konuşan bir kalabalık içinde kendi sesiyle silinmek

Birdenbire büyümesi gülüşü artık yaprak kıpırdatmayan bir çocuğun

İnsanın yaşlandıkça kendi kuyusuna düşmesi

Bir kadının yatağına uzanan kül bağlamış bir gövde

Saçına rüzgâr, sesine ışık düşürememek kimsenin

Parmaklarını sözüne pınar edememek

Uzaklarda bir adamın üşümesi; bir kadın dağlara daldıkça

Işıklı vitrinlere bakmadan geçmek çarşılardan

Çiçekçilerden uzağa düşmesi insanın yolunun

Evlerle sokaklar arasında bir ayrım kalmaması

Ayrılık; yağmurdan vazgeçiş, sudan üşüme

Yalnızca gölge vermesi ağaçların

İyiliğin küfre dönmesi ayrılık

Güneşin bir ceza gibi doğması dünyaya

Başını alıp gitmek gibi bir geri dönüş

İki adımından birisi insanın, sevincin kundakçısı

Hüznün arması, süren korkusu inceliğin

Ayrılık, o küçük ölüm; usta dokunuşlarla bizi büyük ölüme hazırlayan

Şimdi anlıyor musun gidişinin neden ayrılık olmadığını?

Bir yaprak düşmesi kadar ancak acısı ve ağırlığı olduğunu

Bir toplama işleminin sonucunu yazmak gibi bir değer taşıdığını

Boşluğa bir boşluk katmadığını

Kar yağdırmadığını yaz ortasında

Ayrılık, o köpüklü öpüşlerin ardından kalkıp ağzını yıkadığında başlamıştı

Ben bulutları gösterirken “Bulmacanın beş harfli bir yemek sorusuna”

Yanıt aramanla halkalanmış

Aşkın şarabının ağzını açtım, yâr yüzünden içti murt bende kaldı

Türküsü tenimde düğümlenirken, odadan çıkışınla yolunu tutmuş

Dağlarda öldürülen çocukların fotoğraflarını kenara itip

“Bu eteğin üstüne bu bluz yakıştı mı?” dediğinde varacağı yere varmıştı çoktan

Ne mi yapacağım bundan sonra?

Ayak izlerimi silmek için sana gelen yolları tersinden yürüyeceğim önce

Şiir okumayacağım bir süre

Hediyelik eşya satan dükkanların önünden geçmeyeceğim

Senin için biriktirdiğim yağmur suyunu, bir gül ağacının dibine dökeceğim

Yeni bir yanlışlık yapmamak için telefonlara çıkmayacağım

Ardı kuş resimli aynalar arayacağım mahalle pazarlarında

Gençliğimi anımsamak için

Emekli kahvehanelerinde yaşlılarla konuşarak, sonumu görmeye çalışacağım

Fotoğraflarını güneşe koyacağım, bir an önce solsun diye

İçinde ay ışığı, iğde kokusu ve begonvil bulunan tüm resimleri duvarlardan indireceğim

Mican türküsünü asacağım yerlerine

Falcı kadınlara inanmayacağım artık

Trafik polislerine adres sormayacağım

Geleceğe ışık düşüren bir gülüşle gülmeyeceğim kimseye

Fesleğenden başka bir çiçek koymayacağım penceremin önüne

Büyük kentlerin varoşlarında çırpınan üç milyon yurtsuza evimi açacağım

Nerde bir kayıp, bir faili meçhul varsa bıraktığı acının yanına resmini asacağım

Şaşırma! Yetimi korumak için yeni aşklar bulacağım kendime.

Ne yapacağımı sanıyorsun ki?

Tenin tenime bu kadar sinmişken

Ömrüm azala azala akarken önümde

Gittiğin gerçek bu kadar herkese benzerken

Senin korkularını

Benim inceliğimi doldurup yüreğime

Bıraktığın boşluğu yonta yonta

Binlerce heykelini yapacağım

Yüreğinden Beyaz Kuşlar Uçardı Yüreğime

Naci Hoca bir kuş çizer pencereye… Ve bu bölümün şiiri “yüreğinden beyaz kuşlar uçardı yüreğime” olarak karşımıza çıktı. Şiirin kime ait olduğunu merak eden kişiler için belirtelim, şiir Haydar ERGÜLEN’in şiiridir.

Masumlar Apartmanı’ndaki şiir:

SÖYLENCE

Akdeniz gülüşlü bir çocuk olsaydın

ağzının kıyısında gülüşler biriktiren

yüzünde bin bir haylazlıkla sevseydin beni

yüreğinden beyaz kuşlar uçardı yüreğime

dokundukça portakal çiçekleri dökerdi

sevilmekten ürpertili dingin gövden

ah çocuk ah kadın ah sevgili

sözlerin aşkı anımsatsa da

gülüşünde onulmaz acılar gizli.

Haydar ERGÜLEN

Bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur

Turgut Uyar’a ait olan bu şiiri, Naci ve Safiye’nin gençlik zamanlarında karşımıza çıkmıştı. Safiye’nin Naci’ye verdiği hediye bir bozuk saat verilen sahnede yer almıştı.

Herkes seni sen zanneder.

Senin sen olmadığını bile bilmeden,

Sen bile..

Seni ben geçerken,

Derim ki,

Saati sorduklarında;

Onu ”O” geçiyordur.

Kimse anlam veremez.

Tamir ettirmedin gitti derler şu saati.

Ettirmek istiyor musun demezler.

Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur.

Zamanı durdururum yüreğimde,

Sensiz geçtiği için,

Akrep yelkovana küskündür.

Şu bozuk saat çalışsa benim için ölümdür.

Bil ki akrep yelkovanı geçerse,

Atan bu yüreğim durur.

Bırak bozuk kalsın, hiç değilse;

Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur.

Göğe Bakma Durağı – Turgut Uyar

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım

Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından

Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından

Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar

Şu aranıp duran korkak ellerimi tut

Bu evleri atla bu evleri de bunları da

Göğe bakalım

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

İnecek var deriz otobüs durur ineriz

Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya

Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum

Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun

Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam

Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda

Beni bırak göğe bakalım

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum

Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi

Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor

Seni aldım bu sunturlu yere getirdim

Sayısız penceren vardı bir bir kapattım

Bana dönesin diye bir bir kapattım

Şimdi otobüs gelir biner gideriz

Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç

Bir ellerin bir ellerim yeter belleyelim yetsin

Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat

Durma kendini hatırlat

Durma göğe bakalım.