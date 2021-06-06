Masumlar Apartmanı artık Şili'de

Kitaptan uyarlanarak senaryoya dökülen dizi yoğun ilgi gördü. Masumlar Apartmanı, Türk izleyicilerin beğenisini topladığı gibi Dünya çapında beğenilmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyor. Seyircilerin beğendiği ve reytinglerin tavan yaptığı dizi artık yurt dışında gösterimi olacak.

Şili’de yayın yapan TVN kanalında seyirciler ile buluşacak Masumlar Apartmanı, Türk dizisi olarak konudan uzaklaşmayan haliyle yayınlanacak. Geçen sene bu olayı yaşayan Hercai dizisini yerini Masumlar Apartmanı’na verdi. Hercai dizisi izleyicilerden çok fazla yorum alması halinde Şili’de yayınlandı. Aynı durum Masumlar Apartmanı oyuncularına sosyal medya üzerinden mesajlar gelmeye başladı. Bunun üzerine Ezgi Mola dizinin yabancı hayranlarına sosyal medya üzerinden İspanyolca olarak video seslendirdi.

Masumlar Apartmanı dizisi konusundan uzaklaşmadan Şili’de Almas Heridas adıyla TVN ekranlarında yayınlanacak. İlginin büyük olması halinde beklentiler arttırıldı.