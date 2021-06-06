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Masumlar Apartmanı artık Şili'de

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan sevilen dii Masumlar Apartmanı sezonun başarılı dizilerin ilk sırasında yer alıyor. Konu ve oyuncu kadrosu ile başarılarını taçlandıran dizi ilk bölümünden son bölümüne kadar beğeniler topladı. Türk izleyicilerin yanı sıra şimdi Dünya’ya yayılan dizi hakkında merak edilenler haberimizde

06 Haziran 2021 Pazar 14:02
Masumlar Apartmanı artık Şili'de
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Kitaptan uyarlanarak senaryoya dökülen dizi yoğun ilgi gördü. Masumlar Apartmanı, Türk izleyicilerin beğenisini topladığı gibi Dünya çapında beğenilmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyor. Seyircilerin beğendiği ve reytinglerin tavan yaptığı dizi artık yurt dışında gösterimi olacak.

Şili’de yayın yapan TVN kanalında seyirciler ile buluşacak Masumlar Apartmanı, Türk dizisi olarak konudan uzaklaşmayan haliyle yayınlanacak. Geçen sene bu olayı yaşayan Hercai dizisini yerini Masumlar Apartmanı’na verdi. Hercai dizisi izleyicilerden çok fazla yorum alması halinde Şili’de yayınlandı. Aynı durum Masumlar Apartmanı oyuncularına sosyal medya üzerinden mesajlar gelmeye başladı. Bunun üzerine Ezgi Mola dizinin yabancı hayranlarına sosyal medya üzerinden İspanyolca olarak video seslendirdi.

Masumlar Apartmanı dizisi konusundan uzaklaşmadan Şili’de Almas Heridas adıyla TVN ekranlarında yayınlanacak. İlginin büyük olması halinde beklentiler arttırıldı.


Son Güncelleme: 06.06.2021 14:02
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