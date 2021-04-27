Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Hanla sorunu ne?

Masumlar Apartmanı dizisi Anıl kimdir?

TRT 1 ekranlarında büyük bir merakla izlenilen Masumlar Apartmanı dizisinde her bölüm büyük bir heyecanla izlenilmektedir. Ünlü oyuncuların rol aldığı dizi Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı Madalyonun İçi kitabından uyarlanmıştır. Bu hafta diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. Diziye Anıl karakteri yer aldı. Han ile ciddi takıntılı hale getiren Anıl şimdiden merak konusu oldu.

Dizide Han’ın gittiği Yağmur doktorun hastası olan Anıl, Han’ı takıntı haline getirdi. Bunun nedeni ise Doktor Yağmur’u kıskanmış olması. Doktor Yağmur’a aşık olduğu düşünülen Anıl karakterinin Han’a kafaya takmasının başka büyük bir nedeni ise Han’ın Anıl’a saldırması ile başladı.

Anıl, Doktor Yağmur’un odasına biranda girer. Han ile aşk yaşadığını düşünür ve Han’a saldırır. Han ise biranda kontrolünü kaybeder ve Anıl’ın boğazını sıkar. Daha sonra Anıl, Han’ı takıntı haline getirir. Evini takip eder. Gülben ile Anıl karşılaşır. Haftaya yeni bölüm şimdiden merak konusu oldu.