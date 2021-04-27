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Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Gerçek adı nedir? Selim Can Yalçın rol aldığı dizi ve yapımlar

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dİzdar gibi oyuncuların bulunduğu Masumlar Apartmanı izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Diziye yeni dahil olan Anıl karakteri merak edilmektedir.

27 Nisan 2021 Salı 20:10
Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Gerçek adı nedir? Selim Can Yalçın rol aldığı dizi ve yapımlar
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Masumlar Apartmanı dizisinde Anıl karakterinin Han’ı evine kadar takip etmesi üzerinde Anıl karakterinin kim olduğu ve kimin hayat verdiği merak edilmektedir.

Masumlar Apartmanı Anıl kimdir?

Dizide Anıl karakteri sınırda kişilik bozukluğu olan bir karakterdir. Sınırda kişilik bozukluğu olan kişilerde şiddet meyil, düşmanlık, yüzeysel ilişkiler gibi özellikler bulunmaktadır. Anıl karakteri ile Han arasında bir tartışma yaşanmıştır. Dizide Anıl karakterine Selim Can Yalçın hayat vermektedir.

Selim Can Yalçın kimdir?

1982 yılında İstanbul’da doğan Selim Can Yalçın, Yeditepe Üniversitesi’nde tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Pek çok tiyatro oyununda rol alan Selim Can Yalçın, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda oynamıştır. Tiyatronun yanı sıra eğitmenlik ve bestecilikle de uğraşmaktadır. Yalçın, İşgal Laboratuvarı isimli bir kuruluşa imza atmıştır. Pek çok ödülün de sahipliğini yapmaktadır.

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 20:10
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AnılMasumlarapartmanı
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