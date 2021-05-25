İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Masumlar Apartmanı 36.bölüm fragmanı ve 1 Haziran 2021 Salı özeti TRT 1

Masumlar Apartmanı 36.bölüm merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri Masumlar Apartmanı 36.bölüm fragmanı ve özetini araştırıyor. Masumlar Apartmanı 36.bölüm fragmanı izle, Masumlar Apartmanı son bölüm özeti ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm özetini haberimizde bulabilirsiniz. Masumlar Apartmanı 36.bölüm fragmanı 1 Haziran 2021 Salı günü TRT 1’de.

25 Mayıs 2021 Salı 23:20
Masumlar Apartmanı 36.bölüm fragmanı ve 1 Haziran 2021 Salı özeti TRT 1
Takip Et:

Masumlar Apartmanı son bölüm izleyicilerden tam not aldı. TRT 1 ekranlarında her hafta Salı günü yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölümün ardından 36.yeni bölün fragmanı merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı 36.bölüm fragmanı izle, Masumlar Apartmanı 36.bölümde neler olacak soruları dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı 36.bölüm 1 Haziran 2021 Salı akşam TRT 1’den yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı 36.bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı 36.bölüm 1 Haziran 2021 Salı günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Salı akşamlarının vazgeçilmesi haline gelen Masumlar Apartmanı 36.bölüm merak ediliyor. Masumlar Aparmanı 36.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Dizinin sevenleri sık sık Masumlar Apartmanı bu hafta yayınlanacak mı, Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne olacak, Masumlar Apartmanı son bölümde ne oldu gibi soruları gündeme getiriyor. Masumlar Apartmanı ile ilgili merak edilen soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masumlar Apartmanı son bölümde ne oldu?

Han başına gelen dertlerin hangi biriyle uğraşacağına şaşırmıştır. İnci ve Barış arasındaki samimiyetin karşısında olanlara çok sinirlenir. Hikmet isteme hazırlıkları için herkesten yardım ister ve sonunda tüm aileyi toparlayıp Memduh’un evine götürür. İnci’nin yeni işini kutlama yemeğini fırsat olarak gören Neriman ve Gülben ise çok farklı planlar içindedir. Herkes dışardayken Hikmet’in yaptığı şey herkesi şaşırtır. Bir kriz ortamı oluşurken Nah aldığı sert kararla bu krizi bitirmeye çalışır. Safiye yine delirme seviyesine gelir. Han’a istediğini yapması için bir şart koşar.

Han olayların bitmesinin ardından sert tedbirlerine devam eder. Gülben ve Anıl ile yaşadığı şoku atlatmaya çalışmaktadır. Bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzak tutmaya çalışması nedeniyle çok üzgündür. Neriman Gamze’yi üzmemek adına Ege ile ilişkilerine bir süre daha gizli tutmak ister ancak işler çok farklı gelişir. Safiye ise ne yapsa ne etse Naci’yi unutamaz.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci, kaza geçirir. Bu kaza İnci’nin Han ile tanışmasına ve hayatının tamamen değişmesine neden olur. Han gizemli ve bir o kadar farkı bir aileye sahiptir. Han takıntılı ablası Safiye ve Gülben ile yaşamaktadır. İkilinin hayatta çok farklı sorumlulukları olsa da onları Aşk çıkmazı bir araya getirir.

Masumlar Apartmanı kitabı Madalyonun İçi

Masumlar Apartmanı dizisi Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanmıştır. 2004 yılında basılan bu kitap Yazar Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Kitaptaki hikayeler gerçek hayattan alıntıdır.

Madalyonun İçi yazarı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

1947 yılında Ankara’da dünyaya gelen Gülseren Budayıcıoğlu, 1966 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazanmıştır. Öğrencilik yıllarında TRT Ankara Radyosunda ve televizyonunda spiker olarak çalışan Budayıcıoğlu, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde asistan olarak görev yapar. 1977 yılında uzman, 1982 yılında ise öğretim görevlisi olan Gülseren Budayıcıoğlu, doçent unvanı almak üzereyken görevinden ayrılır. Ardından 23 yıl boyunca serbest hekimlik yapan Budayıcıoğlu, hastalarının hayatlarından kesitleri kaleme almış ve ilk olarak Madalyonun İçi adlı kitabını yayınlamıştır.

Ardından Sağlık Bakanlığı’nda ruhsat alarak Ankara’daki ilk özel pskiyatri merkezini açan Budayıcıoğlu ardından İstanbul’da da şube açmıştır. İlerleyen yıllarda Günahın Üç Rengi, Hayata Dön, Kral Kaybederse gibi kitapları da yayınlayan Budayıcıoğlu son dönemde kitaplarının senaryolaştırılarak dizi olmasıyla adını duyurmuştur. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle başlayan serüven, Fatma, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı dizileriyle devam etti.

Masumlar Apartmanı oyuncuları kim?

Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Metin Coşkun ve Esra Ruşan gibi isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 25.05.2021 23:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Masumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 7. bölüm Kanal 7 canlı izle – 25 Mayıs 2021 Salı tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 7. bölüm Kanal 7 canlı izle – 25 Mayıs 2021 Salı tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
İlker Ayrık Seksenler'e geri mi döndü? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
İlker Ayrık Seksenler'e geri mi döndü? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Merdan Yanardağ kimdir, kaç yaşında? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi
Merdan Yanardağ kimdir, kaç yaşında? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı 36.bölüm fragmanı ve 1 Haziran 2021 Salı özeti TRT 1
Survivor 2021 103. bölüm fragmanı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TV 8
Teşkilat yeni bölüm fragmanı 30 Mayıs 2021 Pazar - Teşkilat yeni bölümde neler olacak?
Çiftçilere mazot ve gübre desteği için başvuru evrakları neler? 2021
Kanal D yeni dizisi Sadakatsiz dizi oyuncuları ve dizi konusu
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bugün hangi maçlar var? 25 Mayıs 2021 Salı Hangi maç hangi kanalda?
Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 51.bölüm tek parça izle!
Masumlar Apartmanı 35. bölüm izle full, tek parça izle
Rüyada ekmek alma görmek ne demek, ekmek alma görmek ne anlama gelir?
Sensiz Olmaz 6.bölüm fragmanı ve 24 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
2021 Şampiyonlar Ligi Kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?
PTT kart iban numarası nerde yazar, kart üzerinde iban numarası nerede?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Zübeyde'si Sezin Akbaşoğulları'nın hayat hikayesi!
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya doğum tarihi
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
Baraj dizisi Eylül’ü kim canlandırıyor? Burcu Kirman'ın biyografisi
2021 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.