İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1

Masumlar Apartmanı 33.bölüm merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı bekliyor. Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı izle, Masumlar Apartmanı son bölüm özeti ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm özetini haberimizde bulabilirsiniz. Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı yayınlandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:14
Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Takip Et:

Masumlar Apartmanı son bölüm izleyicilerden tam not aldı. TRT 1 ekranlarında her hafta Salı günü yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölümün ardından 33.yeni bölün fragmanı merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı izle, Masumlar Apartmanı 33.bölümde neler olacak soruları dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı 33.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı akşam TRT 1’den yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı 33.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Salı akşamlarının vazgeçilmesi haline gelen Masumlar Apartmanı 33.bölüm merak ediliyor. Masumlar Aparmanı 33.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Dizinin sevenleri sık sık Masumlar Apartmanı bu hafta yayınlanacak mı, Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne olacak, Masumlar Apartmanı son bölümde ne oldu gibi soruları gündeme getiriyor. Masumlar Apartmanı ile ilgili merak edilen soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masumlar Apartmanı son bölümde ne oldu?

İnci ve Barış arasındaki yakınlık nedeniyle sinirlenen Han, adeta çileden çıkar. Hikmet kız isteme hazırlıklarıyla uğraşmaktadır. Tüm aile toplanır ve Memduh’un yanına gider. İnci’nin yaş günü kutlamasında Gülben ve Neriman farklı planları yapmaktadır.

Herkes dışarı çıktığında Hikmet gelir ve yaptığı hareketle herkesi şoke eder. Yaşanan bu kriz Han’ın sert bir karar almasına neden olacaktır. Han’ın emrivaki hareketi Safiye’yi çileden çıkarır. Bu sırada Naci ise tedavi hakkına Han’ın istedikleri yapmak için bir şart koşar.

Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci, kaza geçirir. Bu kaza İnci’nin Han ile tanışmasına ve hayatının tamamen değişmesine neden olur. Han gizemli ve bir o kadar farkı bir aileye sahiptir. Han takıntılı ablası Safiye ve Gülben ile yaşamaktadır. İkilinin hayatta çok farklı sorumlulukları olsa da onları Aşk çıkmazı bir araya getirir.

Masumlar Apartmanı kitabı Madalyonun İçi

Masumlar Apartmanı dizisi Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanmıştır. 2004 yılında basılan bu kitap Yazar Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Kitaptaki hikayeler gerçek hayattan alıntıdır.

Madalyonun İçi yazarı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

1947 yılında Ankara’da dünyaya gelen Gülseren Budayıcıoğlu, 1966 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazanmıştır. Öğrencilik yıllarında TRT Ankara Radyosunda ve televizyonunda spiker olarak çalışan Budayıcıoğlu, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde asistan olarak görev yapar. 1977 yılında uzman, 1982 yılında ise öğretim görevlisi olan Gülseren Budayıcıoğlu, doçent unvanı almak üzereyken görevinden ayrılır. Ardından 23 yıl boyunca serbest hekimlik yapan Budayıcıoğlu, hastalarının hayatlarından kesitleri kaleme almış ve ilk olarak Madalyonun İçi adlı kitabını yayınlamıştır.

Ardından Sağlık Bakanlığı’nda ruhsat alarak Ankara’daki ilk özel pskiyatri merkezini açan Budayıcıoğlu ardından İstanbul’da da şube açmıştır. İlerleyen yıllarda Günahın Üç Rengi, Hayata Dön, Kral Kaybederse gibi kitapları da yayınlayan Budayıcıoğlu son dönemde kitaplarının senaryolaştırılarak dizi olmasıyla adını duyurmuştur. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle başlayan serüven, Fatma, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı dizileriyle devam etti.

Masumlar Apartmanı oyuncuları kim?

Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Metin Coşkun ve Esra Ruşan gibi isimler yer alıyor.





Son Güncelleme: 05.05.2021 14:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Baraj 38. bölüm Fox TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle
Baraj 38. bölüm Fox TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle
Sefirin Kızı 51. bölüm Star TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Sefirin Kızı 51. bölüm Star TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Star TV
Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Star TV
Emanet 174.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Emanet 174.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti ATV

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Baraj 38. bölüm Fox TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle
Sefirin Kızı 51. bölüm Star TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Star TV
Emanet 174.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm ATV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
PTT'den emeklilere düşük faizli kredi müjdesi!
Yaralı Kalbim 90. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?
Balık haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Telegram grup görüntülü arama özelliği ne zaman çıkacak?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
ALES 2 Mayıs soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisinde Melahat karakterine Deniz Gökçe Kayhan hayat veriyor
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay kimdir, nereli, kaç yaşında?
TJK 5 Mayıs 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Survivor takımlar ne zaman karışacak? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek?
Acemi Anneler dizisindeki Ezgi karakteri kimdir? Tuğçe Özbey nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.