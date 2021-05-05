Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1

Masumlar Apartmanı son bölüm izleyicilerden tam not aldı. TRT 1 ekranlarında her hafta Salı günü yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölümün ardından 33.yeni bölün fragmanı merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı izle, Masumlar Apartmanı 33.bölümde neler olacak soruları dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı 33.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı akşam TRT 1’den yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı 33.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Salı akşamlarının vazgeçilmesi haline gelen Masumlar Apartmanı 33.bölüm merak ediliyor. Masumlar Aparmanı 33.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Dizinin sevenleri sık sık Masumlar Apartmanı bu hafta yayınlanacak mı, Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne olacak, Masumlar Apartmanı son bölümde ne oldu gibi soruları gündeme getiriyor. Masumlar Apartmanı ile ilgili merak edilen soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masumlar Apartmanı son bölümde ne oldu?

İnci ve Barış arasındaki yakınlık nedeniyle sinirlenen Han, adeta çileden çıkar. Hikmet kız isteme hazırlıklarıyla uğraşmaktadır. Tüm aile toplanır ve Memduh’un yanına gider. İnci’nin yaş günü kutlamasında Gülben ve Neriman farklı planları yapmaktadır.

Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Herkes dışarı çıktığında Hikmet gelir ve yaptığı hareketle herkesi şoke eder. Yaşanan bu kriz Han’ın sert bir karar almasına neden olacaktır. Han’ın emrivaki hareketi Safiye’yi çileden çıkarır. Bu sırada Naci ise tedavi hakkına Han’ın istedikleri yapmak için bir şart koşar.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci, kaza geçirir. Bu kaza İnci’nin Han ile tanışmasına ve hayatının tamamen değişmesine neden olur. Han gizemli ve bir o kadar farkı bir aileye sahiptir. Han takıntılı ablası Safiye ve Gülben ile yaşamaktadır. İkilinin hayatta çok farklı sorumlulukları olsa da onları Aşk çıkmazı bir araya getirir.

Masumlar Apartmanı kitabı Madalyonun İçi

Masumlar Apartmanı dizisi Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanmıştır. 2004 yılında basılan bu kitap Yazar Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Kitaptaki hikayeler gerçek hayattan alıntıdır.

Madalyonun İçi yazarı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

1947 yılında Ankara’da dünyaya gelen Gülseren Budayıcıoğlu, 1966 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazanmıştır. Öğrencilik yıllarında TRT Ankara Radyosunda ve televizyonunda spiker olarak çalışan Budayıcıoğlu, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde asistan olarak görev yapar. 1977 yılında uzman, 1982 yılında ise öğretim görevlisi olan Gülseren Budayıcıoğlu, doçent unvanı almak üzereyken görevinden ayrılır. Ardından 23 yıl boyunca serbest hekimlik yapan Budayıcıoğlu, hastalarının hayatlarından kesitleri kaleme almış ve ilk olarak Madalyonun İçi adlı kitabını yayınlamıştır.

Ardından Sağlık Bakanlığı’nda ruhsat alarak Ankara’daki ilk özel pskiyatri merkezini açan Budayıcıoğlu ardından İstanbul’da da şube açmıştır. İlerleyen yıllarda Günahın Üç Rengi, Hayata Dön, Kral Kaybederse gibi kitapları da yayınlayan Budayıcıoğlu son dönemde kitaplarının senaryolaştırılarak dizi olmasıyla adını duyurmuştur. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle başlayan serüven, Fatma, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı dizileriyle devam etti.

Masumlar Apartmanı oyuncuları kim?

Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Metin Coşkun ve Esra Ruşan gibi isimler yer alıyor.