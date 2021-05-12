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Masumlar Apartmanı 33. bölüm izle TRT 1 kesintisiz full tek parça canlı yayın

Masumlar Apartmanı 33. bölüm izle TRT 1 kesintisiz full tek parça canlı yayın hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 12.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:31
Masumlar Apartmanı 33. bölüm izle TRT 1 kesintisiz full tek parça canlı yayın
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Masumlar Apartmanı 33.bölüm izle, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Son bölüm çok beğenilen Masumlar Apartmanı 33.bölüm 11 Mayıs Salı günü ekranlara geliyor. Masumlar Apartmanı 33.bölüm tek parça kesintisi olarak ekranlarda yer alacak.

Her bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm günü 11 Mayıs 2021 Salı sonunda geldi. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 yayını ile 33.bölüm 11 Mayıs Salı günü yayınlanıyor. Yeni bölümde Masumlar Apartmanı neler olacak merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı 33.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de TRT 1’de yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı 33.bölüm özet

Han başına gelen dertlerin hangi biriyle uğraşacağına şaşırmıştır. İnci ve Barış arasındaki samimiyetin karşısında olanlara çok sinirlenir. Hikmet isteme hazırlıkları için herkesten yardım ister ve sonunda tüm aileyi toparlayıp Memduh’un evine götürür. İnci’nin yeni işini kutlama yemeğini fırsat olarak gören Neriman ve Gülben ise çok farklı planlar içindedir. Herkes dışardayken Hikmet’in yaptığı şey herkesi şaşırtır. Bir kriz ortamı oluşurken Nah aldığı sert kararla bu krizi bitirmeye çalışır. Safiye yine delirme seviyesine gelir. Han’a istediğini yapması için bir şart koşar.

Han olayların bitmesinin ardından sert tedbirlerine devam eder. Gülben ve Anıl ile yaşadığı şoku atlatmaya çalışmaktadır. Bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzak tutmaya çalışması nedeniyle çok üzgündür. Neriman Gamze’yi üzmemek adına Ege ile ilişkilerine bir süre daha gizli tutmak ister ancak işler çok farklı gelişir. Safiye ise ne yapsa ne etse Naci’yi unutamaz.

Masumlar Apartmanı son bölümde ne oldu?

İnci ve Barış arasındaki yakınlık nedeniyle sinirlenen Han, adeta çileden çıkar. Hikmet kız isteme hazırlıklarıyla uğraşmaktadır. Tüm aile toplanır ve Memduh’un yanına gider. İnci’nin yaş günü kutlamasında Gülben ve Neriman farklı planları yapmaktadır.

Herkes dışarı çıktığında Hikmet gelir ve yaptığı hareketle herkesi şoke eder. Yaşanan bu kriz Han’ın sert bir karar almasına neden olacaktır. Han’ın emrivaki hareketi Safiye’yi çileden çıkarır. Bu sırada Naci ise tedavi hakkına Han’ın istedikleri yapmak için bir şart koşar.

Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci, kaza geçirir. Bu kaza İnci’nin Han ile tanışmasına ve hayatının tamamen değişmesine neden olur. Han gizemli ve bir o kadar farkı bir aileye sahiptir. Han takıntılı ablası Safiye ve Gülben ile yaşamaktadır. İkilinin hayatta çok farklı sorumlulukları olsa da onları Aşk çıkmazı bir araya getirir.

Masumlar Apartmanı kitabı Madalyonun İçi

Masumlar Apartmanı dizisi Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanmıştır. 2004 yılında basılan bu kitap Yazar Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Kitaptaki hikayeler gerçek hayattan alıntıdır.

Madalyonun İçi yazarı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

1947 yılında Ankara’da dünyaya gelen Gülseren Budayıcıoğlu, 1966 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazanmıştır. Öğrencilik yıllarında TRT Ankara Radyosunda ve televizyonunda spiker olarak çalışan Budayıcıoğlu, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde asistan olarak görev yapar. 1977 yılında uzman, 1982 yılında ise öğretim görevlisi olan Gülseren Budayıcıoğlu, doçent unvanı almak üzereyken görevinden ayrılır. Ardından 23 yıl boyunca serbest hekimlik yapan Budayıcıoğlu, hastalarının hayatlarından kesitleri kaleme almış ve ilk olarak Madalyonun İçi adlı kitabını yayınlamıştır.

Ardından Sağlık Bakanlığı’nda ruhsat alarak Ankara’daki ilk özel pskiyatri merkezini açan Budayıcıoğlu ardından İstanbul’da da şube açmıştır. İlerleyen yıllarda Günahın Üç Rengi, Hayata Dön, Kral Kaybederse gibi kitapları da yayınlayan Budayıcıoğlu son dönemde kitaplarının senaryolaştırılarak dizi olmasıyla adını duyurmuştur. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle başlayan serüven, Fatma, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı dizileriyle devam etti.

Masumlar Apartmanı 33.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Masumlar Apartmanı izle 33.bölüm tep parça Salı akşamı 20:00’de ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 11 Mayıs Salı günü TRT 1’den yayınlanacak. Masumlar Apartmanı TRT 1 canlı izle, Masumlar Apartmanı izle, Masumlar Apartmanı TRT 1 tek parça izle soruları sık sık araştırılıyor.

Dizinin sevenleri yeni bölüm ve son bölümleri kaçırmamak adına canlı Masumlar Apartmanı TRT 1 tek parça ile, yeni bölüm izle ve Masumlar Apartmanı son bölüm canlı izle sorularını araştırıyor.

Masumlar Apartmanı 33.bölüm full tek parça izlemek için tıklayınız.

 

Son Güncelleme: 12.05.2021 09:31
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Trt 1Masumlar Apartmanı
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