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Masumlar Apartmanı 32. bölüm TRT 1 canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle

Masumlar Apartmanı canlı yayın 32.bölüm yayınlanıyor. Masumlar Apartmanı full HD tek parça olarak 4 Mayıs 2021 Salı akşamı TRT 1 HD ekranlarından yayınlanacak. Masumlar Apartmanı son bölüm çok beğenilmişti. İzleyiciler Masumlar Apartmanı yeni bölüm tek parça izle ve Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak merak ediyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:14
Masumlar Apartmanı 32. bölüm TRT 1 canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Masumlar Apartmanı 32.bölüm izle, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Son bölüm çok beğenilen Masumlar Apartmanı 32.bölüm 4 Mayıs Salı günü ekranlara geliyor. Masumlar Apartmanı 32.bölüm tek parça kesintisi olarak ekranlarda yer alacak.

Her bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm günü 4 Mayıs 2021 Salı sonunda geldi. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 yayını ile 32.bölüm 4 Mayıs Salı günü yayınlanıyor. Yeni bölümde Masumlar Apartmanı neler olacak merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı 32.bölüm 4 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de TRT 1’de yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı 32.bölüm full tek parça izlemek için tıklayınız.

Masumlar Apartmanı 32.bölüm özet

İnci ve Barış arasındaki yakınlık nedeniyle sinirlenen Han, adeta çileden çıkar. Hikmet kız isteme hazırlıklarıyla uğraşmaktadır. Tüm aile toplanır ve Memduh’un yanına gider. İnci’nin yaş günü kutlamasında Gülben ve Neriman farklı planları yapmaktadır.

Herkes dışarı çıktığında Hikmet gelir ve yaptığı hareketle herkesi şoke eder. Yaşanan bu kriz Han’ın sert bir karar almasına neden olacaktır. Han’ın emrivaki hareketi Safiye’yi çileden çıkarır. Bu sırada Naci ise tedavi hakkına Han’ın istedikleri yapmak için bir şart koşar.

Masumlar Apartmanı son bölümde ne oldu?

Han yaşanan olayların son bulması için sert tedbirler alır. Gülben Anıl ile yaşadıkları olayın şokunu atlatmaya çalışmaktadır. Bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzaklaştırmaya çalışmasına karşılık vicdan azabı duymaktadır.

Neriman Gamze’yi üzmemek adına Ege ile ilişkilerini bir süre daha gizli tutmaya çalışır ancak işler bu şekilde olmaz. Safiye Naci’yi aklında çıkaramıyor ve hayal kırıklığı nedeniyle boşluktadır.

Bu sırada İnci yeni bir işe başlamış, bu durumda evdekilerin köşeye sıkışmış gibi hissetmelerine neden olmuştur. Anıl’ı yaptıkları da bundan etkili olmuştur.

Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci, kaza geçirir. Bu kaza İnci’nin Han ile tanışmasına ve hayatının tamamen değişmesine neden olur. Han gizemli ve bir o kadar farkı bir aileye sahiptir. Han takıntılı ablası Safiye ve Gülben ile yaşamaktadır. İkilinin hayatta çok farklı sorumlulukları olsa da onları Aşk çıkmazı bir araya getirir.

Masumlar Apartmanı kitabı Madalyonun İçi

Masumlar Apartmanı dizisi Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanmıştır. 2004 yılında basılan bu kitap Yazar Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Kitaptaki hikayeler gerçek hayattan alıntıdır.

Madalyonun İçi yazarı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

1947 yılında Ankara’da dünyaya gelen Gülseren Budayıcıoğlu, 1966 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazanmıştır. Öğrencilik yıllarında TRT Ankara Radyosunda ve televizyonunda spiker olarak çalışan Budayıcıoğlu, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde asistan olarak görev yapar. 1977 yılında uzman, 1982 yılında ise öğretim görevlisi olan Gülseren Budayıcıoğlu, doçent unvanı almak üzereyken görevinden ayrılır. Ardından 23 yıl boyunca serbest hekimlik yapan Budayıcıoğlu, hastalarının hayatlarından kesitleri kaleme almış ve ilk olarak Madalyonun İçi adlı kitabını yayınlamıştır.

Ardından Sağlık Bakanlığı’nda ruhsat alarak Ankara’daki ilk özel pskiyatri merkezini açan Budayıcıoğlu ardından İstanbul’da da şube açmıştır. İlerleyen yıllarda Günahın Üç Rengi, Hayata Dön, Kral Kaybederse gibi kitapları da yayınlayan Budayıcıoğlu son dönemde kitaplarının senaryolaştırılarak dizi olmasıyla adını duyurmuştur. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle başlayan serüven, Fatma, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı dizileriyle devam etti.

Masumlar Apartmanı 32.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Masumlar Apartmanı izle 32.bölüm tep parça Salı akşamı 20:00’de ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 4 Mayıs Salı günü TRT 1’den yayınlanacak. Masumlar Apartmanı TRT 1 canlı izle, Masumlar Apartmanı izle, Masumlar Apartmanı TRT 1 tek parça izle soruları sık sık araştırılıyor.

Dizinin sevenleri yeni bölüm ve son bölümleri kaçırmamak adına canlı Masumlar Apartmanı TRT 1 tek parça ile, yeni bölüm izle ve Masumlar Apartmanı son bölüm canlı izle sorularını araştırıyor.

 





Son Güncelleme: 05.05.2021 14:14
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Masumlar ApartmanıTrt 1
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