Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı

Başrol kadrosunda; Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimlerin bulunduğu Salı akşamlarının vazgeçilmezi Masumlar Apartmanı’nın 31. bölümü ekranlara geldi. Dizinin 31. bölümünün bitmesi ile seyirci tarafından en çok merak edilen ise 32. bölüm fragmanı oldu.

Masumlar Apartmanı 31. bölümde yaşananlar

31. bölümde; Esra’nın yaşadıkları sonrasında apartmanda herkes farklı birinden şüphelenmeye başladı. Esra, bunu kendisine yapan kişinin Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlamak uğruna elinden geleni yapar. Safiye’nin aklında olan isim ise bambaşkadır. Esat’ın yokluğuyla daha çok endişelenen Gülben’in odağı ise kimsenin tahmin etmeyeceği birine kaymaya başlar.

Neriman kendini tamamen kapatmışken Ege’nin bir hamlesi her şeyi değiştirir. Bu arada başka bir radyo ile görüşmeye giden İnci, yeni işinin Han’ın üstündeki etkisinden bir haberdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısını yaşarken ailesi için yeni bir tehdit ile karşılaşır.

Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragman linki