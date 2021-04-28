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Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı

27 Nisan Salı akşam 31. bölümü ile ekranlara gelen TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda heyecan devam ediyor. Dizide Gülben’in çocuksu yönlerinin ön plana çıkartılması ile sosyal medyada Gülben’le ilgili etkileşimler artarken, izleyici şimdiden dizinin 32. bölüm fragmanını izlemek için arayışa başladı. İşte merakla bekleyenler için Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı!

28 Nisan 2021 Çarşamba 03:26
Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı
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Başrol kadrosunda; Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimlerin bulunduğu Salı akşamlarının vazgeçilmezi Masumlar Apartmanı’nın 31. bölümü ekranlara geldi. Dizinin 31. bölümünün bitmesi ile seyirci tarafından en çok merak edilen ise 32. bölüm fragmanı oldu.

Masumlar Apartmanı 31. bölümde yaşananlar

31. bölümde; Esra’nın yaşadıkları sonrasında apartmanda herkes farklı birinden şüphelenmeye başladı. Esra, bunu kendisine yapan kişinin Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlamak uğruna elinden geleni yapar. Safiye’nin aklında olan isim ise bambaşkadır. Esat’ın yokluğuyla daha çok endişelenen Gülben’in odağı ise kimsenin tahmin etmeyeceği birine kaymaya başlar.

Neriman kendini tamamen kapatmışken Ege’nin bir hamlesi her şeyi değiştirir. Bu arada başka bir radyo ile görüşmeye giden İnci, yeni işinin Han’ın üstündeki etkisinden bir haberdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısını yaşarken ailesi için yeni bir tehdit ile karşılaşır.  

Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragman linki

 https://www.youtube.com/channel/UC1wRZwOGxBpJNQsC_1w7AbA




Son Güncelleme: 28.04.2021 03:26
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Anahtar Kelimeler:
MasumlarApartmanı32.BÖLÜMFragmanı
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