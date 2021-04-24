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Masumlar Apartmanı 31.Bölüm fragmanı - Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümünde ne oldu?

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı her hafta Salı akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizi enteresan hikayesi ve gerçek hayattan esinlenmiş olması nedeni ile izleyicileri ekran başına kilitliyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 15:57
Masumlar Apartmanı 31.Bölüm fragmanı - Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümünde ne oldu?
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TRT1’in Salı akşamları heyecanla izlenen dizisi Masumlar Apartmanı kaldığı yerden devam ediyor. 31. bölümü ile 27 Nisan Salı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak olan dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi isimler yer alıyor. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izlemek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Masumlar Apartmanı 31. bölüm özeti oku. TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne olacak? Yeni bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm özeti

Esra’nın başına gelenler sonucunda apartmandakiler farklı kişilerden şüphelenmeye başlar. Esra ise bunu yapanın Han olduğuna adı gibi emindir. Bunu kanıtlamak için de her şeyi yapmaya kalkışır. Safiye ise bir başkasından şüphelenir. Esat’ın yokluğunda endişelenen Gülben’in odağı ise bir başkasına kaymıştır. Öbür taraftan Neriman ise kendi içine kapanmışken Ege’nin bir hareketi işleri değiştirir. Bu esnada İnci başka bir radyo ile iş görüşmesine giderken Han’ın iş üzerindeki etkisinden haberi yoktur. Han ise her şeyin kontrolünü kaybetmek dışında bir de ailesinin başındaki bela ile uğraşır.

Neriman’ın kaçmaya çalışması tüm aileyi şok eder. Safiye bu olay karşısında çok sinirlidir ve Neriman’ın üstüne gider. İnci ise Neriman hakkında öğrendiği gerçek karşısında duramaz ve Neriman’a yardımcı olmaya çalışır. Ege ise Neriman’a ulaşamamanın ve onu hayal kırıklığına uğratmanın üzüntüsünü yaşamaktadır.

Masumlar Apartmanı dizisinin konusu

Bu dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı eserinden esinlenerek hazırlanmıştır. Gerçek bir hayat hikayesi olan bu yapım dev kadrosu ile izleyiciyi sürüklemeyi başarmıştır. Dizide Ezgi Mola, Safiye karakterine, Merve Dizdar, Gülben karakterine Birkan Sokullu, Han karakterine Farah Zeynep Abdullah ise İnci karakterine hayat vermektedir. Safiye ve Gülben hayatları takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının ve bir de lise çağındaki kız kardeşinin de bulunduğu bu aileye bakmaktadır. Han’ın tüm hayatı ev ve iş arasında geçmektedir. Lakin Han, bir gün bir kaza sonucu İnci ile tanışır. İnci ve Han birbirlerine aşık olur. Her gün farklı olaylarla huzursuz olan Derenoğlu ailesi şimdi de İnci’nin gelişi ile iyice çıldıracaktır.

İnci’nin ailesi ile beraber Han’ın apartmanına tesadüfen taşınması tüm dengeleri bozar ve Safiye’yi çileden çıkartır. İnci’ye nefretle bakan Safiye artık çok daha sinirlidir. Sonunda Han ve İnci gizlice evlenir. Evliliğin ortaya çıkması ile İnci, Derenoğlu ailesinin o gizemli evine girer ve hepsini daha da yakından tanımaya başlar

Gerçek hayattan uyarlanan bu yapım, sürükleyici hikayesi ile izleyicileri başka bir dünyay götürmekte ve oldukça da etkilemektedir.

Masumlar Apartmanı oyuncuları

  • Ezgi Mola / Safiye
  • Merve Dizdar / Gülben
  • Birkan Sokullu / Han
  • Farah Zeynep Abdullah / İnci




Son Güncelleme: 24.04.2021 15:57
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Anahtar Kelimeler:
TRT1MasumlarapartmanıFargman
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