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Masumlar Apartmanı 27. bölüm TRT1 canlı izle - 23 Mart 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle

Masumlar Apartmanı 27.yeni bölümüyle 23 Mart 2021 Salı günü izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri TRT 1 Masumlar Apartmanı 27.son bölüm tek parça canlı izleme ekranını araştırıyor.

23 Mart 2021 Salı 23:14
Masumlar Apartmanı 27. bölüm TRT1 canlı izle - 23 Mart 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
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Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin 27.yeni bölümü merakla bekleniyor. Sevilen dizi Masumlar Apartmanı 27.yeni bölümüyle 23 Mart Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

Masumlar Apartmanı son bölümde ne oldu?

Dizinin yayınlanan 26.son bölümünde İnci duygusal patlama yaşadı ve bu durum herkesi kötü etkiledi. Gözü kimseyi görmeyen İnci, Ege’yi gördüğünde ise sakinleşir.

Ege babasının vefatından kendini sorumlu tutmaktadır ve Ege’ye bu süreçte Neriman destek olur. Ancak Neriman destek olurken kendini aşan bir hareket bulunur. Sinirlerin iyice gerildiği bölümde Safiye ise kendini yeniden temizliğe verir. Tam kendine gelmek üzere olan Safiye yeni bir kriz yaşar.

Gülben ise Esat ile buluşmuş ve buluşmanın ardından hayallere dalmıştır. Han Naci’yi göndermek için yeni planlar yapar ancak bu planlar ona pahalıya mal olacaktır.

Masumlar Apartmanı konusu

Masumlar Apartmanı dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden oluşan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanmıştır.

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

1947 yılında başkent Ankara’da dünyaya gelen Gülseren Budayıcıoğlu, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi girmiştir. Öğrencilik döneminde TRT Ankara Radyosunda sunuculuk yapan Budayıcıoğlu, TRT’den ayrılmış ve 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatr Bölümü’nde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. 1982 yılında Doçent unvanını almak üzere olan Budayıcıoğlu, doktorluk yapmak istemesi üzerine üniversiteden ayrılmış ve klinik açmıştır.

Çalımaları zaman içerisinde biriken Budayıcıoğlu, çalışmalarını Madalyonun İçi adlı kitabından birleştirmiştir. 2005 yılında Sağlık Bakanlığı’nda ruhsat alan ve Ankara’nın ilk özel psikiyatr merkezini açan Budayıcıoğlu’nun başarısı giderek artmış ve kliniğin bir şubesini de İstanbul’da açmıştır.

Gülseren Budayıcıoğu’nun Madalyonun İçi kitabının dışında Günahın Üç rengi, Hayata Dön ve Kral Kaybederse adlı kitapları da bulunmaktadır.

Masumlar Apartmanı 27.bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı 27.yeni bölümüyle 23 Mart Salı akşamı saat 20:00 TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Masumlar Apartmanı 27.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 23.03.2021 23:14
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