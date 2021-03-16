Masumlar Apartmanı 26. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 26.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizi 16 Mart 2021 Salı akşamı saat 20:00’de 26.bölümüyle ekranlara gelecek.

Masumlar Apartmanı 26.bölüm özeti

İnci, yaşadığı sorunların ardından herkesi korkutan davranışlar sergileyeme başladı. Hiç kimsesin sakinleştiremediği İnci’yi hiç umulmadık biri kendine getirir.

Babasının vefatından kendisini suçlayan Ege’ye destek olmaya çalışan Neriman, çok kötü bir hakaret eder ve Ege’yi kendinden uzaklaştırır. Safiye olanların ardından kendisini temizliğe verir ve tam kendine geldiği anda yeniden bir kriz geçirir. Gülben ise Esat’la olan görüşmesini düşünmektedir. İyi geçen bir görüşmenin ardından hayal kurmaya başlayan Gülben’in hayalleri çok uçlardadır.

Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Masumlar Apartmanı dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanmıştır. Gerçek hikâyelerden esinlenerek yazılan kitap psikolojik sorunlar yaşayan bir ailenin birbirlerine destek olarak olayların üzerinden gelme çabasını anlatmaktadır.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

1947 yılında başkent Ankara’da dünyaya gelen Gülseren Budayıcıoğlu, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmeye hak kazanmıştır. Öğrencilik dönemlerinde TRT Ankara Radyosunda spikerlik yapmaya başlayan Budayıcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. 1977 yılında uzman, 1982 yılında öğretim görevlisi olan Budayıcıoğlu, doçent olmasına az bir süre kala okuldan ayrılmış ve hastalarıyla olan görüşmelerini Madalyonun İçi adlı kitapta toplamıştır.

2005 yılında en büyük hayali olduğunu söylediği ilk özel psikiyatri merkezini açan Budayıcıoğlu, Madalyon psikiyatri merkezinde değerli hekimlerle çalışmaya başlamıştır.

2008 yılında Günahın Üç Rengi, Hayata Dön ve Kral Kaybederse adlı eserleri çıkaran Budayıcıoğlu, 2013 yılında Madalyon Psikiyatri Merkezinin Levent Şubesini de açmıştır. Ünlü yazarın kaleme aldığı Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi diziler çok beğeniliyor. Bu dizilerin yanı sıra Camdaki Kız dizisi de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı 26.bölüm ne zaman saat kaçta?

Masumlar Apartmanı dizisinin 26.bölümü 16 Mart 2021 Salı akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

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