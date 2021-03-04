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Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 24. bölüm özeti

Masumlar Apartmanı 24.bölümüyle beğenileri topladı. Dizinin sevenleri Masumlar Apartmanı 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Masumlar Apartmanı 24.bölümde neler oldu sorularını araştırmaya başladı.

04 Mart 2021 Perşembe 15:23
Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 24. bölüm özeti
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 24.bölümüyle yine beğenileri topladı. Her hafta yeni bölümüyle reyting rekorları kıran dizinin son bölümü de çok beğenildi. Dizinin son bölümünün ardından izleyiciler 25.yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı.

Masumlar Apartmanı 24.bölümde olanlar

Safiye Han’ın çöp dairenin kapısını açmasıyla korkusuyla yüzleşti. Safiye ve Gülben çok büyük bir sürprizle karşılaştı. Kapının ardındakini gören ikili büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Sinir krizi geçiren Safiye’yi Han sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İnci tüm olanlardan sonra Han’a karşı şüpheleri artmış şekilde eve döner ve evde olanları görünce daha da kötü olur. Tüm bu olanların yanında Neriman çatı katında arkadaşlarını ağırlamaya başlamış ve kimseyi umursamamaya başlamıştır. Neriman ve 3 arkadaşı gece yarısı çıktıkları terasta hiç beklemedikleri bir şey karşılar.

Masumlar Apartmanı 25.bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisinin 25.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 25.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:23
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Masumlar Apartmanı25. BölümFragmanTrt 1Dizi
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