Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 24. bölüm özeti

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 24.bölümüyle yine beğenileri topladı. Her hafta yeni bölümüyle reyting rekorları kıran dizinin son bölümü de çok beğenildi. Dizinin son bölümünün ardından izleyiciler 25.yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı.

Masumlar Apartmanı 24.bölümde olanlar

Safiye Han’ın çöp dairenin kapısını açmasıyla korkusuyla yüzleşti. Safiye ve Gülben çok büyük bir sürprizle karşılaştı. Kapının ardındakini gören ikili büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Sinir krizi geçiren Safiye’yi Han sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Masumlar Apartmanı 25.bölüm fragmanı

İnci tüm olanlardan sonra Han’a karşı şüpheleri artmış şekilde eve döner ve evde olanları görünce daha da kötü olur. Tüm bu olanların yanında Neriman çatı katında arkadaşlarını ağırlamaya başlamış ve kimseyi umursamamaya başlamıştır. Neriman ve 3 arkadaşı gece yarısı çıktıkları terasta hiç beklemedikleri bir şey karşılar.

Masumlar Apartmanı dizisinin 25.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 25.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.