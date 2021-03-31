İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Masumiyet yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Masumiyet yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 31.03.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

31 Mart 2021 Çarşamba 23:00
Masumiyet yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Takip Et:

Masumiyet dizisinin ilk bölümü 24 Şubat 2021, Çarşamba gününde saat 20.00’de ekranlara geldi. İlk bölümün tekrarı 25 Şubat 2021, Perşembe günü saat 2.45’de ve Cuma günü saat 12. 30 ile 00. 30’da yayınlanacaktır.

Fox TV ekranlarına başta “Yaşı 19” ismiyle çekilmeye start verilen dizi daha sonrasında isim değişikliğine gitti ve adı “Masumiyet” olarak değişti. Dizinin izleyiciler ile 24 Şubat Çarşamba tarihinde saat 20.00’de buluştu.

Yapımcı görevinde Faruk Turgut’un bulunduğu, yapımını ise Gold Film’in üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın bulunduğu dizide senaryoyu Sırma Yanık yazıyor.

Oyuncu kadrosunda ünlüler şöleni; Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi isimler tekrar ekrana geliyor.

Dizide başrol olarak Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ gibi birçok ünlü isim bir araya geliyor. Başrol oyuncularına eşlik etmekte olan isimler ise Serkay Tütüncü, Deniz Işın, İlayda Alişan, Tolga Güleç, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Kimya Gökçe, Asena Keskinci,  Ozan Kaya ve Rüçhan Çalışkur gibi kendinden bahsettiren ünlü isimlerden oluşuyor.

Çekimlere start verildi!

Güçlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ile kendinden bahsettiren dizilerin çekim çalışmaları geçtiğimiz haftalarda start verildi.

Dizinin konusunda; Evli ve iki çocuğu olan Bahar karakterinin (Deniz Çakır) kızı Ela’nın kendinden yaşça büyük olan yanlış bir adama aşık olmasını anlatmaktadır. Kızı Ela (İlayda Alişan) ilk aşkıysa kendisiyle aynı yaşta olan bir üniversite öğrencisi değildir. Bunun yerine babasına iş vermekte olan ve başkası ile neredeyse evlenecek olan 35 yaşındaki patronudur. Kızının bu yanlış ilişkiden uzak tutmaya çalışan Bahar, ne kadar uğraşsa da bu olayın önüne geçemez. Bunun üzerine Bahar ve ailesi; kızları Ela’nın 19 yaşına girmesiyle sonsuza denk değişecektir.



Son Güncelleme: 31.03.2021 23:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarMasumiyet Dizisi Yeni BölümMasumiyet Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Dizisi Şahmeran dizi konusu ve oyuncuları
Netflix Dizisi Şahmeran dizi konusu ve oyuncuları
Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe
Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe
Sadakatsiz Derin neden yok? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?
Sadakatsiz Derin neden yok? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?
Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?
Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?
Westworld 4. sezon ne zaman yayınalacak? Westworld yeni sezon olacak mı?
Westworld 4. sezon ne zaman yayınalacak? Westworld yeni sezon olacak mı?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 31 Mart 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 31 Mart 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?

Popüler Haberler

Masumiyet yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Bankaların emekli maaşı promosyon süresi ne kadardır? 2021 Emekli maaşı için promosyon veren bankalar listesi
ÖSYM sınavları ALES, KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak?
Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe
SGK emekli kaplıca tedavisi karşılayan kaplıcalar hangileri 2021
Netflix Dizisi Şahmeran dizi konusu ve oyuncuları
Devlette sigortasız muayene şartları ve ücreti ne kadardır? 2021
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
1 Nisan şakası yapmak günah mı? Nisan 1 şakaları yapmanın dinen bir sakıncası varmıdır?
1 Nisan Şaka Günü nedir, neden şaka yapılır? 1 Nisan günü en güzel şakalar
Bugün kimin maçı var? TV 31 Mart 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Canlı izle Galatasaray - Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle
Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba Kanal D
Akrep Perihan karakterini kim canlandırıyor? Demet Akbağ kimdir?
Netflix Alya konusu ve dizi oyuncuları
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen'in hayatı!
Yaya geçitleri neden kırmızıya boyandı? Kırmızı yaya geçidi çizgisi anlamı nedir?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
2021 Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisine katılan Kaan Altay Köprülü kimdir? Savaş karakteri kimdir?
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 31 Mart 2021 Çarşamba Hangi banka ne kadar kazanç verir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.