İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Masumiyet 11. bölüm tek parça izle!

Okurlarımızın merakını uyandıran Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Masumiyet 11. bölüm tek parça izle! haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 6 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 13:32
Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Masumiyet 11. bölüm tek parça izle!
Takip Et:

Masumiyet 11.bölüm izle 5 Mayıs 2021 Çarşamba Fox TV’den yayınlanacak. İzle Masumiyet Fox tek parça yeni bölüm 11.bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Fox TV canlı yayınını araştırıyor.

Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ’un yer aldığı Masumiyet yeni bölümü merakla bekleniyor. Masumiyet yeni bölüm 5 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.

Masumiyet 11.bölüm izle 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masumiyet 11.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Masumiyet 11.bölüm özet

İsmail olay gecesi orada olduğunun ortaya çımasının ardından her şey değişir. Hale İsmail’in sonuna doğru giderken, Ela ise kendi gerçeğinin peşindedir. İlker ile tehlikeli bir oyunun içinde olan Ela, yanlış adımlar atacaktır. Telefonun ucundaki suç ortağı Ela’yı yanlış yönlendirecek ve Ela büyük bir tehlikenin ortasında kalacak.

İrem ile Cenk arasındaki gerginlik tam gaz devam ederken, gerilim giderek artacak. İrem gerçeklere bir adım daha yaklaşırken yeni bir karar alır. Diğer taraftan Bahar ve Harun iş birliği yaparak Ilgaz’ı sıkıştırmaktadır. Hale İsmail’i çözdükten sonra ise artık polisin hedefinde yeni bir kişi daha olacaktır.

Masumiyet son bölümde ne oldu?

Dizinin bu bölümünde İsmail’in olay gecesinde orada olduğunun ortaya çıkmasıyla işler iyice karışacak. Yaşanan şiddet gecesine olan bakışı bu gerçekle değişecek. Hale İsmail’in üzerine yürürken bir yandan da Ela kendi gerçekleriyle yüzleşecek.

Telefonla irtibatta olduğu suç ortağıyla yanlış adımlar atan Ela, hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. İrem ve Cenk arasındaki gerginlik bu bölümde de devam ederken, Bahar ve Harun iş birliğine gidecek. İsmail’in olay gecesinde olmasının ortaya çıkmasıyla polis için artık yeni bir hedefte oluşacak.

Masumiyet konusu ne?

Evli ve iki çocuk annesi olan Bahar, 19 yaşındaki kızının yanlış tercihi sonucunda başına gelenlerin intikamını almak ister. Bahar’ın genç kızı Ela aşık olmaması gereken bir adam aşıktır. Kendisinde oldukça büyük biri ve aynı zamanda başkasıyla evlenme hazırlığında olan babasının patronuna aşık olan Ela’yı bu yanlıştan çevirmek için Bahar her şeyi yapacaktır. Ancak kızını bu karardan vazgeçiremeyen Bahar’ın hayatı tamamen değişir.

Masumiyet oyuncu kadrosu

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan’ın yer aldığı dizide bu oyunculara aşağıdaki isimler eşlik etmektedir.

Serkay Tütüncü,

Deniz Işın,

Selen Uçer,

Tolga Güleç,

Neslihan Arslan,

Asena Tuğal,

Ertuğrul Postoğlu,

Alayça Öztürk Gidişli,

Kimya Gökçe Aytaç.

Masumiyet 11.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Masumiyet yeni sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri oldu. Her bölümü çok beğenilen dizi Çarşamba akşamları yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Masumiyet 11.yeni bölüm 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de Fox TV’de yayınlanacak.

Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Masumiyet yeni bölüm tek parça izle, Masumiyet son bölüm canlı izle ve Masumiyet yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getiriyor.

 





Son Güncelleme: 06.05.2021 13:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvMasumiyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebru Baki Para Gündem neden yok, neden yayınlanmadı?
Ebru Baki Para Gündem neden yok, neden yayınlanmadı?
Habertürk Para Gündem neden yayınlanmadı?
Habertürk Para Gündem neden yayınlanmadı?
Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finali yapacak? Masumlar Apartmanı sezon finalinde yaşanacak?
Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finali yapacak? Masumlar Apartmanı sezon finalinde yaşanacak?
Sadakatsiz dizisi sezon final tarihi belli oldu mu?
Sadakatsiz dizisi sezon final tarihi belli oldu mu?
Baht Oyunu dizisi Ada kim? Cemre Baysel kim, kaç yaşında, sevgilisi var mı?
Baht Oyunu dizisi Ada kim? Cemre Baysel kim, kaç yaşında, sevgilisi var mı?
İbo Show 8 Mayıs günü yayınlanacak mı?
İbo Show 8 Mayıs günü yayınlanacak mı?

Popüler Haberler

Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Masumiyet 11. bölüm tek parça izle!
Vişne reçeli nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru formu şartları ne? KOSGEB faizsiz kredisine nasıl başvurulur?
Deniz Gezmiş ve arkadaşları neden idam edildi?
Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm izle! Benim Adım Melek 64. bölümü TRT 1
TJK 6 Mayıs 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 42. bölüm tek parça izle - TV 8 canlı yayın izle 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Sosyal yardım başvurusu kapsam dışına çıktı ne demek?
Hayatın Ritmi sunucusu? Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli yaşı kaç?
Fındık destekleme ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2021 Fındık destekleme ödemeleri tarihleri
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında?
TRT 1'de 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 4 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer hakkında bilgiler
EYT çıkarsa emekli olur muyum? 2021
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
Merkez Bankası PPK Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kuruluş Osman dizisi 57. bölüm tek parça izle - ATV canlı yayın izle 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2021
Emekli ikramiyesi hangi gün kimlere yatırılacak? Bugün kimlerin emekli ikramiyesi yatıyor?
Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finali yapacak? Masumlar Apartmanı sezon finalinde yaşanacak?
MB Mayıs 2021 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.