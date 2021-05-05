İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Masumiyet yeni bölüm canlı izle! Masumiyet 11. bölüm tek parça izle! ATV Masumiyet son bölüm

Okurlarımızın merakla bekledikleri Masumiyet yeni bölüm canlı izle! Masumiyet 11. bölüm tek parça izle! ATV Masumiyet son bölüm ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Çarşamba günü yayınlanan 05-05-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Masumiyet yeni bölüm canlı izle! Masumiyet 11. bölüm tek parça izle! ATV Masumiyet son bölüm başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:30
Masumiyet yeni bölüm canlı izle! Masumiyet 11. bölüm tek parça izle! ATV Masumiyet son bölüm
Takip Et:

Masumiyet 11.bölüm izle 5 Mayıs 2021 Çarşamba Fox TV’den yayınlanacak. İzle Masumiyet Fox tek parça yeni bölüm 11.bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Fox TV canlı yayınını araştırıyor.

Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ’un yer aldığı Masumiyet yeni bölümü merakla bekleniyor. Masumiyet yeni bölüm 5 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.

Masumiyet 11.bölüm izle 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masumiyet 11.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Masumiyet 11.bölüm özet

İsmail olay gecesi orada olduğunun ortaya çımasının ardından her şey değişir. Hale İsmail’in sonuna doğru giderken, Ela ise kendi gerçeğinin peşindedir. İlker ile tehlikeli bir oyunun içinde olan Ela, yanlış adımlar atacaktır. Telefonun ucundaki suç ortağı Ela’yı yanlış yönlendirecek ve Ela büyük bir tehlikenin ortasında kalacak.

İrem ile Cenk arasındaki gerginlik tam gaz devam ederken, gerilim giderek artacak. İrem gerçeklere bir adım daha yaklaşırken yeni bir karar alır. Diğer taraftan Bahar ve Harun iş birliği yaparak Ilgaz’ı sıkıştırmaktadır. Hale İsmail’i çözdükten sonra ise artık polisin hedefinde yeni bir kişi daha olacaktır.

Masumiyet son bölümde ne oldu?

Dizinin bu bölümünde İsmail’in olay gecesinde orada olduğunun ortaya çıkmasıyla işler iyice karışacak. Yaşanan şiddet gecesine olan bakışı bu gerçekle değişecek. Hale İsmail’in üzerine yürürken bir yandan da Ela kendi gerçekleriyle yüzleşecek.

Telefonla irtibatta olduğu suç ortağıyla yanlış adımlar atan Ela, hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. İrem ve Cenk arasındaki gerginlik bu bölümde de devam ederken, Bahar ve Harun iş birliğine gidecek. İsmail’in olay gecesinde olmasının ortaya çıkmasıyla polis için artık yeni bir hedefte oluşacak.

Masumiyet konusu ne?

Evli ve iki çocuk annesi olan Bahar, 19 yaşındaki kızının yanlış tercihi sonucunda başına gelenlerin intikamını almak ister. Bahar’ın genç kızı Ela aşık olmaması gereken bir adam aşıktır. Kendisinde oldukça büyük biri ve aynı zamanda başkasıyla evlenme hazırlığında olan babasının patronuna aşık olan Ela’yı bu yanlıştan çevirmek için Bahar her şeyi yapacaktır. Ancak kızını bu karardan vazgeçiremeyen Bahar’ın hayatı tamamen değişir.

Masumiyet oyuncu kadrosu

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan’ın yer aldığı dizide bu oyunculara aşağıdaki isimler eşlik etmektedir.

Serkay Tütüncü,

Deniz Işın,

Selen Uçer,

Tolga Güleç,

Neslihan Arslan,

Asena Tuğal,

Ertuğrul Postoğlu,

Alayça Öztürk Gidişli,

Kimya Gökçe Aytaç.

Masumiyet 11.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Masumiyet yeni sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri oldu. Her bölümü çok beğenilen dizi Çarşamba akşamları yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Masumiyet 11.yeni bölüm 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de Fox TV’de yayınlanacak.

Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Masumiyet yeni bölüm tek parça izle, Masumiyet son bölüm canlı izle ve Masumiyet yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getiriyor.

 





Son Güncelleme: 05.05.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvMasumiyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruluş Osman Sultan 2. Mesud kimdir? Gerçek adı nedir? Şener Savaş hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Sultan 2. Mesud kimdir? Gerçek adı nedir? Şener Savaş hakkında bilgiler
Emanet 173. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Emanet 173. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Doğduğun Ev Kaderindir neden başlamadı, neden yok? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Doğduğun Ev Kaderindir neden başlamadı, neden yok? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Kuruluş Osman yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Kuruluş Osman 57. bölüm tek parça izle!
Kuruluş Osman yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Kuruluş Osman 57. bölüm tek parça izle!
Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz 28. bölüm tek parça izle! Kanal D Sadakatsiz son bölüm
Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz 28. bölüm tek parça izle! Kanal D Sadakatsiz son bölüm

Popüler Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir Burhan karakteri kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman Flatyos kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz 28. bölüm tek parça izle! Kanal D Sadakatsiz son bölüm
Sadakatsiz dizisi Volkan karakterini kim canlandırıyor? Caner Cindoruk kimdir?
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu kimdir? Fatih Ayhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emir (Burak Tozkoparan) kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Engin Öztürk kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Kuruluş Osman 57. bölüm tek parça izle!
Masumiyet yeni bölüm canlı izle! Masumiyet 11. bölüm tek parça izle! ATV Masumiyet son bölüm
Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül karakterini kim canlandırıyor? Gözde Sena Altuner kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela karakterini kim canlandırıyor? Ceren Yüksekkaya kimdir?
Salih Uçan Beşiktaş'la anlaştı mı?
2 Mayısıs 2021 Pazar günü Fırınlar çalışacak mı, açık mı?
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel’in yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Arzu kimdir? Gerçek adı nedir? Mine Kılıç nereli, yaşı kaç?
Show Tv Bir Şansım Olsa yarışma başvuru formu ve başvuru şartları nelerdir?
Benim Adım Melek dizisi 64.bölüm tek parça, Youtube izle - TRT 1 Benim Adım Melek canlı yayın izle
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov'un yer aldığı diziler
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.