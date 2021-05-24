Masumiyet neden final yapıyor?

Yapımını Gold Film’in üstlendiği, yapımcılığını ise Faruk Turgut’un üstlendiği, başrol kadrosunda ise Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın yer aldığı Masumiyet isimli dizi final bölümü ile bu akşam son kez ekranlara gelecek.

Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek’in oturduğu, senaristliğini Sırma Yanık’ın yaptığı dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde, İlker’in yaptığı evlilik teklifi ile Bahar deliye dönmüş ve Ela’ya güvenmediği için katı tedbirler almak zorunda kaldı. Fakat bunlara rağmen, İlker’in hesapları ile Timur’un çıkarları uğruna Ela’nın kullanılmasının önüne geçemez.

Ela, yaşadığı gel gitler sonrasında kafasındaki tüm soru işaretlerine rağmen, İlter’in tetkinlerinin etkisinde kalarak evet cevabını verir. Şaşırtan bu evlilik teklifi Ilgazların ihtiyaçları olan algı yönetimini sağlıyor olsa da, Ilgaz cephesi hiç beklemedikleri bir yerden sert bir darbeye maruz kalırlar. İlker ile Ela’nın evlenmesi yalnızca Bahar adına değil, İrem adına da yıkıcı bir etki yaratır.

Dengesi alt üst olan İrem, sonunda iyileşebilmek için büyük bir adım atar ve yaptığı misillemeyle Ilgaz ailesini karıştırır. Diğer tarafta, Harun’un olay gecesinde ki payı bütün çıplaklığı ile ortaya çıkarken, yolu Ela’nın felaketi yaşadığı geceden geçmiş olan herkesin hesaplaşma vakti gelmiştir.

Kızının evliliği ile köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkeme salonunda söyleyerek olay gecesi ile ilgili ezberleri tekrardan bozacaktır.