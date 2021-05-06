Masumiyet ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu

FOX TV ekranlarında 24 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan ‘Masumiyet’ dizisi son dakika haberine göre final yapacağını açıkladı. Çarşamba günleri ekranlara gelen dizi istenilen reyting sonuçlarını karşılayamadığı öğrenildi. Yapımcılığı Gold Film üstlenirken yönetmen koltuğunda Ömür Atay yer alıyor. Masumiyet dizisi senaryosu Sırma Yanık kaleme alırken başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi ünlü isimler yer alıyor.
Masumiyet dizisi konusu nedir?
Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ı hayatını konu edinen dizide 19 yaşındaki genç kızının yanlış adama âşık olması ile dizi devam etmektedir. Bahar’ın kıza Ela, babasının patronu 35 yaşındaki adama âşık olmaktadır. Annesi ise kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmak ister ve mücadele eder. Bahar’ın çabaları sonuçsuz kalırken genç kızın hayatı bir günde değişir.
Masumiyet dizisi ne zaman final yapıyor?
FOX TV ekranlarına gelen Masumiyet dizisi, reytinglerin kurbanı olurken dizi iddialara göre 13.bölümde veda edilmesi planlanıyor.
Masumiyet dizisi oyuncu kadrosu
Hülya Avşar- Hale Ilgaz
Mehmet Aslantuğ – Harun Orhun
Deniz Çakır – Bahar Yüksel
Tolga Güleç – Timur Yüksel
İlayda Alişan – Ela Yüksel
Serkay Tüyüncü – İlker Ilgaz
Deniz Işın – İrem Orhun Ilgaz
Asena Tuğal- Banu Kaya
Ertuğrul Posoğlu- İsmail Ilgaz
Asena Keskinci – Hande Hancı
Neslihan Arslan – Birce
Rüçhan Çalışkur – Gülizar Yüksel
Alayça Öztürk – Neva Hancı
Kimya Gökçe Aytaç- Asu Ilgaz
Gizem Ergün – Emel Yüksel
Ozan Kaya Oktu – Umut Demirci
Adin Külçü – Mert Yüksel
Almina Günaydın – Aleyna
Sevgi Temel- Burçak
Süreyya Güzel- Avukat Beril
Sonat Tokuç – Cenk