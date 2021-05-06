Masumiyet ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu

FOX TV ekranlarında 24 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan ‘Masumiyet’ dizisi son dakika haberine göre final yapacağını açıkladı. Çarşamba günleri ekranlara gelen dizi istenilen reyting sonuçlarını karşılayamadığı öğrenildi. Yapımcılığı Gold Film üstlenirken yönetmen koltuğunda Ömür Atay yer alıyor. Masumiyet dizisi senaryosu Sırma Yanık kaleme alırken başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi ünlü isimler yer alıyor.





Masumiyet dizisi konusu nedir?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ı hayatını konu edinen dizide 19 yaşındaki genç kızının yanlış adama âşık olması ile dizi devam etmektedir. Bahar’ın kıza Ela, babasının patronu 35 yaşındaki adama âşık olmaktadır. Annesi ise kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmak ister ve mücadele eder. Bahar’ın çabaları sonuçsuz kalırken genç kızın hayatı bir günde değişir.





Masumiyet dizisi ne zaman final yapıyor?

FOX TV ekranlarına gelen Masumiyet dizisi, reytinglerin kurbanı olurken dizi iddialara göre 13.bölümde veda edilmesi planlanıyor.

Masumiyet dizisi oyuncu kadrosu

Hülya Avşar- Hale Ilgaz

Mehmet Aslantuğ – Harun Orhun

Deniz Çakır – Bahar Yüksel

Tolga Güleç – Timur Yüksel

İlayda Alişan – Ela Yüksel

Serkay Tüyüncü – İlker Ilgaz

Deniz Işın – İrem Orhun Ilgaz

Asena Tuğal- Banu Kaya

Ertuğrul Posoğlu- İsmail Ilgaz

Selen Uçer- Yelda Demirci

Asena Keskinci – Hande Hancı

Neslihan Arslan – Birce

Rüçhan Çalışkur – Gülizar Yüksel

Alayça Öztürk – Neva Hancı

Kimya Gökçe Aytaç- Asu Ilgaz

Gizem Ergün – Emel Yüksel

Ozan Kaya Oktu – Umut Demirci

Adin Külçü – Mert Yüksel

Almina Günaydın – Aleyna

Sevgi Temel- Burçak

Süreyya Güzel- Avukat Beril

Sonat Tokuç – Cenk