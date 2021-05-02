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Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabasının markası ne? Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabası fiyatı ve modeli

Masumiyet dizisi Fox TV ekranlarına gelmektedir.Dizide İlker Ilgaz karakterini Serkay Tütüncü canlandırmaktadır. İlker Ilgaz karakteri yakışıklığıyla dikkat çekerken,kullandığı araçta oldukça dikkat çekti .İlker Ilgaz'ın kullandığı aracın markası araştırılmaya başlandı. İlker Ilgaz'ın kullandığı aracın markası ne? Bu haberimizde merak edilen arabanın fiyatını ve modelini sizin için derledik. İşte İlker Ilgaz karakteri tarafından kullanılan arabanın fiyatı ve modeli...

02 Mayıs 2021 Pazar 15:41
Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabasının markası ne? Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabası fiyatı ve modeli
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Fox TV’de yayınlanan Masumiyet dizisinde İlker Ilgaz karakterini Serkay Tütüncü canlandırmaktadır. İlker Ilgaz’ın dizide kullandığı lüks araç oldukça dikkat çekti.

Özellikle araba tutkunları,arabanın markasını ve fiyatını merak etti. İlker Ilgaz’ın kullandığı araba markası ne?

Masumiyet dizisinde İlker Ilgaz’ın kullandığı aracın markası Jaguar I-Pace. Bu araç elektrikli bir performans aracı olarak geçmektedir. 696 Nm seviyesinde olan tork ve spor otomobillerde olan çeviklik sunulmaktadır. 0,29Cd’lik düşük sürtünme katsayısı sayesinde aerodinamik bir tasarıma sahip olan araç maksimum menzil ve dengeye göre verimlilik sağlaması için yaratıldı.

Geniş iç hacmi bulunan aracın ,tasarımı da oldukça konfor ve özgürlük sağlamaktadır. Jaguar I-Pace markalı arabanın satış fiyatı şu şekilde;

SE EV400 470 KM – 1,295.945 TL

HSE EV400 470 KM – 1.406.395 TL




Son Güncelleme: 02.05.2021 15:41
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Anahtar Kelimeler:
İlker Ilgazın Kullandığı AraçFox TV MasumiyetJaguar I-Pace
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