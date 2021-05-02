Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabasının markası ne? Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabası fiyatı ve modeli

Fox TV’de yayınlanan Masumiyet dizisinde İlker Ilgaz karakterini Serkay Tütüncü canlandırmaktadır. İlker Ilgaz’ın dizide kullandığı lüks araç oldukça dikkat çekti.

Özellikle araba tutkunları,arabanın markasını ve fiyatını merak etti. İlker Ilgaz’ın kullandığı araba markası ne?

Masumiyet dizisinde İlker Ilgaz’ın kullandığı aracın markası. Bu araç elektrikli bir performans aracı olarak geçmektedir. 696 Nm seviyesinde olan tork ve spor otomobillerde olan çeviklik sunulmaktadır. 0,29Cd’lik düşük sürtünme katsayısı sayesinde aerodinamik bir tasarıma sahip olan araç maksimum menzil ve dengeye göre verimlilik sağlaması için yaratıldı.

Geniş iç hacmi bulunan aracın ,tasarımı da oldukça konfor ve özgürlük sağlamaktadır. Jaguar I-Pace markalı arabanın satış fiyatı şu şekilde;

SE EV400 470 KM – 1,295.945 TL

HSE EV400 470 KM – 1.406.395 TL