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Masumiyet diziyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı!

Fox TV'de yayınlanmaya başlayan ve büyük ilgi gören Masumiyet dizisi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Dizide Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un hikayesinin anlatıldığı iddia edildi.

06 Mart 2021 Cumartesi 21:02
Masumiyet diziyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı!
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini toplamayı başaran, başrollerde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ’un rol aldığı Masumiyet dizisi ile alakalı şok edici bir iddia gündeme geldi.

Dizide 19 yaşındaki sevgilisi Eda’yı döverek öldü sanıp yol kenarına atan zengin bir ailenin oğlu olan İlker karakteri Cem Garipoğlu hikayesinden esinlenerek yazıldığı iddia edildi.

Zengin bir ailenin oğlu olan Cem Garipoğlu, 17 yaşındaki Münevver Karabulut’u vahşice öldürmüş ve cesedini çöpe atmıştı. Ülkeyi ayağa kaldıran bu cinayetten sonra Garipoğlu tutuklanmış ve 2014 senesinde cezaevinde intihar etmişti.

Ünlü senarist Sırma Yanık’ın dizinin senaryosunu yazarken bu vahşi cinayetten esinlendiği iddia ediliyor.



Son Güncelleme: 06.03.2021 21:02
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Anahtar Kelimeler:
MasumiyetFox TvCem GaripoğluMünevver Karabulut
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