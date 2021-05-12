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Masumiyet dizisinin yayın günü değişti!

Fox TV'de Çarşamba akşamı yayınlanan Masumiyet dizisinin yayın günü radikal bir kararla değiştirildi. Dizi, bundan sonra Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:10
Masumiyet dizisinin yayın günü değişti!
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Fox TV ekranlarının heyecanla izlenen dizisi Masumiyet için radikal bir karar alındı. Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan gibi oyuncuların yer aldığı dizi Çarşamba günleri ekrana geliyordu. Ancak gününde Sadakatsiz ve Kuruluş Osman dizileriyle  yarışında geride kaldı.

Masumiyet dizisinin final yapacağı konuşulurken, yapım ekibi dizinin yayın gününü değiştirdi.

Masumiyet dizisi artık Pazartesi günleri yayınlanacak

Çarşamba günü reytinglerde geri kalan Masumiyet dizisinin yayın günü değiştirildi. Pazartesi günü yayınlanan Yasak Elma dizisinin sezon finali yapmasıyla boş kalan güne Masumiyet getirildi. Masumiyet dizisi bundan sonra Pazartesi akşamları ekrana gelecek. Dizi yayın günü değişmesine rağmen yine beklenen reytingleri alamazsa final yapması kaçınılmaz olacak.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 18:10
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Anahtar Kelimeler:
MasumiyetSerkay TütüncüIlayda Alişan
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