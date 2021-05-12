Masumiyet dizisinin yayın günü değişti!

Fox TV ekranlarının heyecanla izlenen dizisi Masumiyet için radikal bir karar alındı. Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan gibi oyuncuların yer aldığı dizi Çarşamba günleri ekrana geliyordu. Ancak gününde Sadakatsiz ve Kuruluş Osman dizileriyle yarışında geride kaldı.

Masumiyet dizisi artık Pazartesi günleri yayınlanacak

Masumiyet dizisinin final yapacağı konuşulurken, yapım ekibi dizinin yayın gününü değiştirdi.

Çarşamba günü reytinglerde geri kalan Masumiyet dizisinin yayın günü değiştirildi. Pazartesi günü yayınlanan Yasak Elma dizisinin sezon finali yapmasıyla boş kalan güne Masumiyet getirildi. Masumiyet dizisi bundan sonra Pazartesi akşamları ekrana gelecek. Dizi yayın günü değişmesine rağmen yine beklenen reytingleri alamazsa final yapması kaçınılmaz olacak.