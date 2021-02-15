Masumiyet dizisinin konusu nedir?

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizisi Masumiyet, birçok izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Ekranlara gelecek dizinin oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi ünlü isimler bulunuyor. Yönetmenliğini Ömür Atay’ın yaptığı dizinin senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alındı.

Masumiyet dizisinin konu ne?

Masumiyet dizisinin konusu kızına doğru yolu göstermeğe çalışan bir annenin ve aşkından vazgeçmeyen bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Annesini dinlemeyerek hem ailesini hemde kendini zor duruma düşüren Ela’nın yaşadığı olayları anlatacak.

Babasının patronuna aşık olan Ela, kimseyi dinlemez ve aşkının peşinden koşar. Evlenmek üzere olan bir adama aşık olan Ela’yı annesi bu durumdan kurtarmak ister. Kimseyi dinlemeyen Ela, ailesinin ve kendinin hayatını tamamen değiştirir.