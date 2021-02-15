Masumiyet dizisinin konusu nedir?

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizisi Masumiyet, birçok izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Ekranlara gelecek dizinin oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi ünlü isimler bulunuyor. Yönetmenliğini Ömür Atay’ın yaptığı dizinin senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alındı.
Masumiyet dizisinin konu ne?
Babasının patronuna aşık olan Ela, kimseyi dinlemez ve aşkının peşinden koşar. Evlenmek üzere olan bir adama aşık olan Ela’yı annesi bu durumdan kurtarmak ister. Kimseyi dinlemeyen Ela, ailesinin ve kendinin hayatını tamamen değiştirir.
Son Güncelleme: 15.02.2021 02:32