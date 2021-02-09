Masumiyet dizisinden ilk fragman geldi

Gol Film imzalı yeni dizi Masumiyet’in yönetmenliğini Ömür Atay üstleniyor. Dizinin senaryosunu Sırma Yanık kaleme alırken, merakla beklenen dizinin başrollerinde Hülya Avşar ve Deniz Çakır yer alıyor.
Masumiyet dizisi konusu nedir?
Bahar evli ve iki çocuk annesi bir kadındır. Bahar’ın 19 yaşındaki kızı aşık olur. Ancak aşık olduğu kişi Ela için doğru kişi değildir. Ela’nın ilk aşı babasının başka biriyle evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden vazgeçirmek isteyen Bahar, tüm çabalarına rağmen engel olmaz. 19 yaşındaki Ela’nın hayatı artık tamamen değişecektir.
Son Güncelleme: 09.02.2021 18:18