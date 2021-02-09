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Masumiyet dizisinden ilk fragman geldi

Fox TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Masumiyet’in ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

09 Şubat 2021 Salı 18:18
Masumiyet dizisinden ilk fragman geldi
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Gol Film imzalı yeni dizi Masumiyet’in yönetmenliğini Ömür Atay üstleniyor. Dizinin senaryosunu Sırma Yanık kaleme alırken, merakla beklenen dizinin başrollerinde Hülya Avşar ve Deniz Çakır yer alıyor.

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan dizide Avşar ve Çakır’ın yanı sıra Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan, Deniz Işın, Serkay Tütüncü, Asena Keskinci, Tolga Güleç gibi sevilen isimler de yer alacak. 

Masumiyet dizisi konusu nedir?

Bahar evli ve iki çocuk annesi bir kadındır. Bahar’ın 19 yaşındaki kızı aşık olur. Ancak aşık olduğu kişi Ela için doğru kişi değildir. Ela’nın ilk aşı babasının başka biriyle evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden vazgeçirmek isteyen Bahar, tüm çabalarına rağmen engel olmaz. 19 yaşındaki Ela’nın hayatı artık tamamen değişecektir.




Son Güncelleme: 09.02.2021 18:18
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Anahtar Kelimeler:
MasumiyetDiziFragman
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