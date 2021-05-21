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Masumiyet dizisinden final kararı!

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisi için final kararı verildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 18:49
Masumiyet dizisinden final kararı!
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FOX Tv'de yayınlanan Gold İmzalı dizi Masumiyet için final kararı verildi. Geçtiğimiz haftalarda alınan final kararı sonrasında yayın günü değiştirilen dizinin yeni günündeki reyting sonuçları da değişmedi.

Dizinin yapımcısı olan Gold Film, sosyla medya üzerinden yaptığı duyuruda “Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan fınal bölümüyle ekrana veda edecektir. Bugüne dek sizlerden gördüğümüz destek ve ilgi için teşekkür ederiz. Yeni projelerde buluşmak üzere…” dedi.

Çarşamba gününden pazartesi gününe alınan dizi yayının, düşük reytinler elde etmesi sebebiyle dizi 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.


Son Güncelleme: 21.05.2021 18:49
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Anahtar Kelimeler:
DiziMasumiyet
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