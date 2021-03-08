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Masumiyet dizisinde son durum ne? Final mi olacak? 2021-2022 televizyon sezonunda yer alacak mı?

Yakın zaman önce televizyon yayın hayatına giren Masumiyet dizisi izleyici kitlesine sahip olmayı başardı. Fakat dizi istenilen ilgiyi çok fazla alamadı. Bu durum final konusunu gündeme getirdi. Bizde sizler için bu konuyu araştırıp detaylara haberimizde yer vereceğiz.

08 Mart 2021 Pazartesi 04:00
Masumiyet dizisinde son durum ne? Final mi olacak? 2021-2022 televizyon sezonunda yer alacak mı?
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24 Şubat 2021 tarihinde Fox TV de başlayan Masumiyet dizisi, Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay’ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi ünlü oyuncular yer almakta.

Masumiyet dizisi 2021-2022 sezonunda olacak mı?

Çarşamba günü ne kadar reytingi yüksek diziler bulunsa da masumiyet dizisi konusu ilgi çekmesi nedeniyle yakın zamanda büyük bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor. Konusuna gelirsek 19 yaşındaki bir genç kızın hayatında yaşanan talihsiz bir olayı içeriğine taşımakta. Doğru olmayan bir adama âşık olan ela ismindeki genç kız istenmeyen bir duruma maruz kalır. Dizinin ilk iki bölümünden yola çıkacak olursak yakın zamanda bir final durumu söz konusu değil. Ama konusu ve usta oyuncuların tecrübeleriyle dolu olan diziyi daha üst sıralarda görmeyi bekliyorduk. İlerleyen zamanlarda bu durumu aşacağını düşündüğümüz Masumiyet dizisi haziran temmuz gibi sezon finali yapıp, önümüzdeki sezonda devam etmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 08.03.2021 04:00
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Anahtar Kelimeler:
MasumiyetçarşambaElaIlkerHülyaavşar
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