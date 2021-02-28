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Masumiyet dizisi tutar mı?

Bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masumiyet dizisinin tutup tutmayacağı merak edildi. Bizde haberimizde Masumiyet dizisi hakkındaki görüşlere yer verdik.

28 Şubat 2021 Pazar 15:33
Masumiyet dizisi tutar mı?
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Bu akşam FOX TV’de yayın hayatına başlayan Masumiyet dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile çok merak edildi. Masumiyet dizisinin yayınlanacağı Çarşamba akşamları güçlü rakiplerinin bulunmasıyla reyting savaşına girecek. Çarşamba akşamları Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Benim Adım Melek ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin bulunmasıyla Masumiyet dizisinin izlenip izlenmeyeceği merak konusu oldu. Masumiyet dizisinin reyting sonuçları yarın belli olacaktır.   



Son Güncelleme: 28.02.2021 15:33
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Anahtar Kelimeler:
MasumiyetFox
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