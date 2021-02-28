Masumiyet dizisi tutar mı?

Bu akşamTV’de yayın hayatına başlayandizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile çok merak edildi. Masumiyet dizisinin yayınlanacağı Çarşamba akşamları güçlü rakiplerinin bulunmasıyla reyting savaşına girecek. Çarşamba akşamları Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Benim Adım Melek ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin bulunmasıyla Masumiyet dizisinin izlenip izlenmeyeceği merak konusu oldu. Masumiyet dizisinin reyting sonuçları yarın belli olacaktır.