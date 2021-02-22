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Masumiyet dizisi ne zaman başlıyor? 2021 Fox TV Masumiyet dizisi oyuncu kadrosu kim kimdir?

Oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren Masumiyet dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Çarşamba akşamları ekrana gelecek Masumiyet dizisinde oyuncu kadrosu ve konusu netleşti.

22 Şubat 2021 Pazartesi 15:55
Masumiyet dizisi ne zaman başlıyor? 2021 Fox TV Masumiyet dizisi oyuncu kadrosu kim kimdir?
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Fox TV’nin yeni dizisi Masumiyet, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Gold Film tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda da Ömür Atay oturuyor. Daha önce oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren Masumiyet dizisinin ilk fragmanı ekranlarda yerini aldı.

Masumiyet dizisi ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır’ın yer aldığı Masumiyet’in oyuncu kadrosunda Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Neslihan Arslan, Ertuğrul Postoğlu, Tolga Güleç, Asena Tuğal, Alayça Öztürk Gidişli, Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçkan Çalışkur yer alıyor.  

Masumiyet dizisi ilk bölümüyle 24 Şubat 2021 Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Masumiyet dizisinin konusu nedir?

Bahar karakterinin hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adamla birlikte olmasıyla tamamen değişir. Kızı Ela’nın ilk aştı, kendi yaşlarında bir öğrenci değil babasının başkasıyla evlenmek üzere olan kendisinden yaşça büyük patronudur. Bahar, kızını bu ilişkiden kurtarmaya çalışsa da olanların önüne geçemez.



Son Güncelleme: 22.02.2021 15:55
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Anahtar Kelimeler:
MasumiyetHülya AvşarDeniz çakırMehmet Aslantuğ
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