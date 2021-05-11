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Masumiyet dizisi hangi güne alındı? Yayın akışında neden yok? Masumiyet final mi yapacak?

Son günlerde masumiyet izleyici kitlesi şokta. Dizide birtakım değişiklikler gündeme taşınıyor. Final iddiasının ardından diziye çarşamba günü yayın akışında yer verilmemesi de endişe uyandırdı. Bizde çok sorulan Masumiyet dizisi hangi güne alındı? Yayın akışında neden yok? Masumiyet final mi yapacak? Soruları sizin için hazırlayıp derledik...

11 Mayıs 2021 Salı 14:47
Masumiyet dizisi hangi güne alındı? Yayın akışında neden yok? Masumiyet final mi yapacak?
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Her çarşamba akşamları FOX TV’ nin ekranlarını süsleyen masumiyet dizisi yayın akışında yer almayınca merak konusu oldu. Masumiyet, Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay’ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi usta oyuncular yer almaktaydı. Dizinin öne çıkan isimleriyse İlayda Alişan, Serkay Tütüncü oldu.

Belirlenen göre masumiyet dizisinin yayın zamanı değiştirildi. Çarşamba günü yayınlanan dizi en son 5 Mayıs’ta ekranlara yansıtılmıştı. Fakat baktığımız zaman bu hafta Çarşamba akışında bulunmuyor. Araştırıldığında masumiyet dizisi artık pazartesi akşamları izleyiciyle bulaşacak. Fakat bir haftalık bir kayıp meydana gelecek dizi 17 Mayıs Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Masumiyet gün değiştirdi ancak çekilen 12. ve 13. Bölümlerden sonra ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Pazartesi akşamı sezon finali yapan Yasak Elma dizisi yerine son iki bölüm ekranlara gelerek yayın hayatını tamamlamış bulunacak. Yapılan bildirilere göre dizi 13. Bölümden sonra sete çıkmayacak.

Masumiyet 11. bölümünde neler olacak?

Hale’nin planları işe yaradı ve İsmail artık köşeye sıkışmış durumda. Bunun üzerine İsmail artık suçunu açıklamak zorunda kalmaktadır. İsmail in itirafı üzerine olaylar sarpa saracak gibi gözükmekte. Ardından o gece yaşanan olay da Umut’un da yerinin olması davanın seyrini değiştirecek. Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılır, birbirlerinden habersiz aynı gerçeği arayan anne kız, gerçekler ve yalanlar arasında kalmaktadırlar. İlker ve hale İsmail ile yüzleşmek içi bir araya gelir. Karanlık dünyasında İsmail in bu denli kötü olduğunu anne- oğul tahmin edemez. Bu olayların arasında üçlü aşk üçgeninde değişimler yaşanacaktır. Harun’un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkarmak üzeredir.



Son Güncelleme: 11.05.2021 14:47
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MasumiyetFoxFinalPazartesiçarşambaElaIlker
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